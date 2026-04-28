Freunde der ALBERTINA: Dr. Edith Hlawati zur neuen Präsidentin gewählt

Wien (OTS) -

Heute, 28. April, fand die 56. Ordentliche Generalversammlung der Freunde der ALBERTINA statt. Zur Nachfolgerin von Dr. Andreas Brandstetter wurde Dr. Edith Hlawati als Präsidentin gewählt. Die Rechtsanwältin und CEO der ÖBAG ist seit 8. Juni 2016 Vorstandsmitglied und Vizepräsidentin im Verein der Freunde der ALBERTINA.

Dr. Andreas Brandstetter beendet seine erfolgreichen Jahre an der Spitze des Freundesvereins und wurde mit großem Lob für sein außerordentliches Engagement und sein hohes Leitungsgeschick nach fünf Jahren als Präsident verabschiedet.

Bei dieser Gelegenheit wurde auch der Vorstand neu gewählt.

Präsidentin: Dr. Edith Hlawati

1. Vizepräsident: Dr. Thomas Steiner

2. Vizepräsidentin: Mag. Alexandra Winkler

Weitere Vorstandsmitglieder:

Dr. Ralph Gleis

Birgit Lauda-Sieberer, MA

Dr. Mag. Maximilian Schnödl, MBA

Mag. Franz T. Schwarz, LL.M.

Christiane Wenckheim, EMCCC

Der Verein der Freunde der ALBERTINA bezweckt die Förderung der ALBERTINA in allen Belangen mit besonderem Schwerpunkt auf die Erweiterung der Sammlungen, die Unterstützung der Ausstellungstätigkeit und die Rekonstruktion, Renovierung, Erhaltung und Pflege des historischen Palais der ALBERTINA.

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