- 28.04.2026, 11:28:02
- /
- OTS0125
AVISO: 4.5.26, 10Uhr: PK Bündnis für Inklusion am Arbeitsmarkt - Chancenreich: Unternehmen & NGOs fordern echte Inklusion am Arbeitsmarkt
Anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai setzen führende Sozialorganisationen und Unternehmen ein starkes Signal für mehr Teilhabe. Sie schließen sich zum neuen „Bündnis für Inklusion am Arbeitsmarkt – Chancenreich“ zusammen. Ihr gemeinsames Ziel: Inklusion am Arbeitsmarkt soll zur österreichweiten Selbstverständlichkeit werden.
Unter dem Dach von Chancenreich vereinen sich Organisationen und Dachverbände wie Caritas Österreich, Dachverband Berufliche Inklusion-Austria, Diakonie Österreich, KOBV Österreich - Der Behindertenverband, Lebenshilfe Österreich, ÖZIV und Zero Project mit Unternehmen wie Betonwerk Jungwirth, BILLA, IKEA Österreich, MyAbility, Responsible Annotation, Würth Hochenburger GmbH und viele mehr. Unzählige konkrete Fallbeispiele zeigen: Berufliche Inklusion - auch von Menschen mit höherem Assistenzbedarf – funktioniert, doch es braucht entsprechende Unterstützung.
Bei der Pressekonferenz stellt das Bündnis seine gemeinsamen Forderungen vor: verlässliche Finanzierung statt Kürzungen, Absicherung des Ausgleichstaxfonds, gleiche Chancen für Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf und eine Stärkung inklusiver Bildung.
Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz ein:
Bitte um Anmeldung zur PK unter: [email protected]
Am Podium:
- Andreas Jesse: Vorstand dabei-austria, Geschäftsführer autArK Kärnten
- Lina Kasapoglu: Inhaberin Café Insieme in Schwaz, Tirol
- Verena Köll: Arbeitnehmerin mit Behinderung (Café Insieme)
- Philippe Narval: Generalsekretär Lebenshilfe Österreich
- Anna Parr: Generalsekretärin Caritas Österreich
Wann: Montag, 4. Mai 2026, 10:00 bis 11:00 Uhr
Wo: Café Museum, Operngasse 7, 1010 Wien
Moderation: Roberta Rastl (Diakonie Österreich)
PK Bündnis für Inklusion am Arbeitsmarkt - Chancenreich: Unternehmen und NGOs fordern echte Inklusion am Arbeitsmarkt
Datum: 04.05.2026, 10:00 Uhr - 04.05.2026, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Café Museum
Operngasse 7
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Lebenshilfe Österreich
Hannah Dobler, MSc (WU)
Telefon: +43 660 98 01 359
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LBH