AVISO: 4.5.26, 10Uhr: PK Bündnis für Inklusion am Arbeitsmarkt - Chancenreich: Unternehmen & NGOs fordern echte Inklusion am Arbeitsmarkt

Wien (OTS) -

Anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai setzen führende Sozialorganisationen und Unternehmen ein starkes Signal für mehr Teilhabe. Sie schließen sich zum neuen „Bündnis für Inklusion am Arbeitsmarkt – Chancenreich“ zusammen. Ihr gemeinsames Ziel: Inklusion am Arbeitsmarkt soll zur österreichweiten Selbstverständlichkeit werden.

Unter dem Dach von Chancenreich vereinen sich Organisationen und Dachverbände wie Caritas Österreich, Dachverband Berufliche Inklusion-Austria, Diakonie Österreich, KOBV Österreich - Der Behindertenverband, Lebenshilfe Österreich, ÖZIV und Zero Project mit Unternehmen wie Betonwerk Jungwirth, BILLA, IKEA Österreich, MyAbility, Responsible Annotation, Würth Hochenburger GmbH und viele mehr. Unzählige konkrete Fallbeispiele zeigen: Berufliche Inklusion - auch von Menschen mit höherem Assistenzbedarf – funktioniert, doch es braucht entsprechende Unterstützung.

Bei der Pressekonferenz stellt das Bündnis seine gemeinsamen Forderungen vor: verlässliche Finanzierung statt Kürzungen, Absicherung des Ausgleichstaxfonds, gleiche Chancen für Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf und eine Stärkung inklusiver Bildung.

Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz ein:

Bitte um Anmeldung zur PK unter: [email protected]

Am Podium:

Andreas Jesse: Vorstand dabei-austria, Geschäftsführer autArK Kärnten

Vorstand dabei-austria, Geschäftsführer autArK Kärnten Lina Kasapoglu: Inhaberin Café Insieme in Schwaz, Tirol

Inhaberin Café Insieme in Schwaz, Tirol Verena Köll: Arbeitnehmerin mit Behinderung (Café Insieme)

Arbeitnehmerin mit Behinderung (Café Insieme) Philippe Narval: Generalsekretär Lebenshilfe Österreich

Generalsekretär Lebenshilfe Österreich Anna Parr: Generalsekretärin Caritas Österreich

Wann: Montag, 4. Mai 2026, 10:00 bis 11:00 Uhr

Wo: Café Museum, Operngasse 7, 1010 Wien

Moderation: Roberta Rastl (Diakonie Österreich)

PK Bündnis für Inklusion am Arbeitsmarkt - Chancenreich: Unternehmen und NGOs fordern echte Inklusion am Arbeitsmarkt

Datum: 04.05.2026, 10:00 Uhr - 04.05.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Museum

Operngasse 7

1010 Wien

Österreich