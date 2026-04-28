  • 28.04.2026, 11:20:02
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  • OTS0119

Entscheidende KV-Verhandlungen für rund 120.000 Industrie-Beschäftigte am Mittwoch und Donnerstag

Die neuen Kollektivverträge der drei Branchen sollen bereits mit 1. Mai gelten

Wien (OTS) - 

Am Mittwochvormittag werden sowohl die Kollektivvertragsverhandlungen für die Elektro- und Elektronikindustrie (3. Runde) mit 60.000 Beschäftigten als auch die die KV-Verhandlungen für die rund 50.000 Beschäftigten in der chemischen Industrie (4. Runde) fortgeführt. Die Verhandlungen für die rund 8.000 Beschäftigten der Papierindustrie (4. Runde) werden am Donnerstag fortgesetzt. Die neuen Kollektivverträge der drei Branchen sollen bereits mit 1. Mai gelten.

„Die Frühjahrslohnrunde in der Industrie geht in eine entscheidende Phase. Die Beschäftigten haben es sich verdient, dass ernstzunehmende Angebote für Lohn- und Gehaltserhöhungen vorgelegt werden. Wir fordern die Arbeitgeber daher auf, jetzt zügig und konstruktiv zu verhandeln. Passiert dies nicht, sind gewerkschaftliche Maßnahmen nicht mehr auszuschließen“, sagen der Bundesvorsitzende der PRO-GE, Reinhold Binder und der Bundesgeschäftsführer der GPA, Mario Ferrari.

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