EILT-AVISO: Dienstag, 28.4., 11:00 Uhr – Pressestatement Gewessler zum Doppelbudget

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zu einem Pressestatement mit Klubobfrau Leonore Gewessler zu den gestern von der Bundesregierung präsentierten Schwerpunkten im Doppelbudget ein.



Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Dienstag, 28.4.2026, 11:00 Uhr



Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

Pressestatement Gewessler zum Doppelbudget

Datum: 28.04.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseraum der Grünen

Löwelstraße 12

1010 Wien

Österreich