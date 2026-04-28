- 28.04.2026, 08:42:32
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EILT-AVISO: Dienstag, 28.4., 11:00 Uhr – Pressestatement Gewessler zum Doppelbudget
Die Grünen laden zu einem Pressestatement mit Klubobfrau Leonore Gewessler zu den gestern von der Bundesregierung präsentierten Schwerpunkten im Doppelbudget ein.
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Dienstag, 28.4.2026, 11:00 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]
Pressestatement Gewessler zum Doppelbudget
Datum: 28.04.2026, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseraum der Grünen
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]
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