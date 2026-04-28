20 Jahre OeAD International Testing Services: Wo Prüfungen zu Chancen werden

Wien (OTS) -

Am 28. April 2006 setzte sich ein Kandidat im OeAD-Testzentrum in Wien vor einen Bildschirm und legte den ersten digitalen TOEFL iBT in Österreich ab. Was damals noch Pionierarbeit war, ist heute für Tausende Menschen der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Für viele geht es dabei um einen Studienplatz im Ausland, eine Berufszulassung, Weiterqualifizierung oder den nächsten Karriereschritt. Mit über 30.000 Prüfungsantritten blickt das Testzentrum auf 20 Jahre internationale Prüfungserfahrung zurück.

Der OeAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung, bietet in seinem Testzentrum international anerkannte Prüfungen an. Dazu zählen hochschulbezogene Zulassungsprüfungen wie TOEFL iBT, GMAT, GRE oder PTE Academic ebenso wie Berufsexamina und Zertifizierungen, etwa CIA, CISSP, CFA oder PMP. Das Testzentrum versteht sich dabei nicht nur als Prüfungsort, sondern auch als Wegweiser. Lernende erhalten bei der Wahl der richtigen Prüfung ebenso Unterstützung wie Hochschulen und Behörden, die in Zulassungs- oder Anerkennungsverfahren mit standardisierten Nachweisen arbeiten. Viele der angebotenen Prüfungen zählen zu den High-Stakes-Prüfungen, bei denen viel auf dem Spiel steht. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit.

„Seit 20 Jahren ist OeAD International Testing Services eine feste Größe im österreichischen Bildungssystem. Der Bedarf an international vergleichbaren Prüfungen wächst laufend. Auch künftig wird es entscheidend sein, Menschen in Österreich ein professionelles Prüfungsangebot zu bieten, das international anerkannte Nachweise ermöglicht“, hebt OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice hervor.

Was das in der Praxis bedeutet, zeigt das Beispiel des Wieners Maximilian Eggeling, der derzeit in München wohnt. Er hat insgesamt sieben Prüfungen im OeAD-Testzentrum abgelegt und ist dafür jedes Mal eigens von München nach Wien gereist. „Ein Ort der Zuverlässigkeit, der durch Professionalität und Höflichkeit glänzt, selbst in ernsten Momenten der antretenden Kandidatinnen und Kandidaten“, sagt er. Für ihn war es nie eine Frage, wo er seine Prüfungen ablegen würde. Er ist damit kein Einzelfall. Die durchgehend sehr guten Zufriedenheitswerte der Teilnehmenden bestätigen den Qualitätsanspruch des Testzentrums. 2025 legten mehr als 2.300 Personen eine Prüfung im OeAD-Testzentrum ab.

Das Vertrauen ins OeAD-Testzentrum ist das Ergebnis von Arbeit, die man nicht sieht. Dazu zählen physisch gesicherte Prüfungsräume, moderne Identitätsverfahren, regelmäßige Audits und Testbesuche durch Mystery Shoppers, aber auch ein Team, das sich laufend weiterbildet und jährlich Rezertifizierungen absolviert. „Wer eine internationale Prüfung ablegt, investiert viel Zeit, Vorbereitung und persönliche Anstrengung. Unser Anspruch ist es, dafür ein sicheres und professionelles Prüfungsumfeld zu schaffen, das diesem Einsatz gerecht wird“, erklärt Christian Jahn, Leiter des OeAD-Testzentrums.

www.testing.oead.at