Wien (OTS) -

Klimawandel, Naturkatastrophen, Extremwetterereignisse. Die meisten Menschen wissen, dass es an der Zeit ist, sich umweltbewusst zu verhalten, doch sie tun es nicht. Hier kommt die Umweltpsychologie ins Spiel. Sie ist ein Teilbereich der Psychologie, der die Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt untersucht. Dazu gehört auch die Frage, welche Faktoren zu umweltbewusstem Verhalten motivieren.

Im Rahmen der BÖP-Veranstaltungsreihe „Psychologie im Gespräch“ findet am Donnerstag, den 28. Mai 2026 zwischen 17 und 19 Uhr eine Veranstaltung zu dem Thema „Vom Wissen zum Handeln ­– Umweltpsychologie als Lösungswissenschaft“ statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Frage, wie psychologisches Wissen genutzt werden kann, um Umwelt- und Klimaherausforderungen zu bewältigen.

Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Fachexpert:innen

Die Veranstaltung wird von BÖP-Vize-Präsidentin Mag.a Christina M. Beran eröffnet. Danach folgt ein Impulsvortrag von Mag. Tobias Schabetsberger.

Am Podium diskutieren:

Mag. Tobias Schabetsberger , Klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe, Leiter der BÖP-Fachsektion Umweltpsychologie

, Klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe, Leiter der BÖP-Fachsektion Umweltpsychologie Mag.a Christina M. Beran , BÖP-Vizepräsidentin, Klinische Psychologin, Gesundheits-, Arbeits- und Organisationspsychologin

, BÖP-Vizepräsidentin, Klinische Psychologin, Gesundheits-, Arbeits- und Organisationspsychologin Dr.in Renate Cervinka , Expertin für Umweltpsychologie, Wien

, Expertin für Umweltpsychologie, Wien Mag.a Dr.in Ruperta Lichtenecker , Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), Klimaneutralität und nachhaltige Transformation, Kompetenzzentrum Klima und Gesundheit

, Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), Klimaneutralität und nachhaltige Transformation, Kompetenzzentrum Klima und Gesundheit Univ.-Prof.in Dipl.-Psych.in Sabine Pahl, MSc PhD, Professorin für Stadt- und Umweltpsychologie, Universität Wien

Nach der Veranstaltung wird es ein kostenloses Brötchenbuffet und die Möglichkeit zum Networking geben. Alle Interessierten und Medienverteter:innen sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Sie!

Datum: Donnerstag, 28. Mai 2026

Uhrzeit: 17 bis 19 Uhr

Ort: Seminarzentrum der Österreichischen Akademie für Psychologie | ÖAP, Dietrichgasse 25, 1030 Wien und online

Kosten: kostenlos

Anmeldung: Um Anmeldung wird bis spätestens 22. Mai 2026 gebeten.

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