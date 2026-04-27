AVISO: Präsentation der Eckpfeiler des Doppelbudgets 2027/28 heute um 21.00 Uhr im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) -

Heute, Montag, den 27. April 2026, um 21.00 Uhr laden Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und Finanzminister Markus Marterbauer ins Bundeskanzleramt, um die Eckpfeiler des Doppelbudgets 2027/28 zu präsentieren.

Termin für Medien:

21.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 20.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).