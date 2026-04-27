- 27.04.2026, 19:00:32
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AVISO: Präsentation der Eckpfeiler des Doppelbudgets 2027/28 heute um 21.00 Uhr im Bundeskanzleramt
Heute, Montag, den 27. April 2026, um 21.00 Uhr laden Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und Finanzminister Markus Marterbauer ins Bundeskanzleramt, um die Eckpfeiler des Doppelbudgets 2027/28 zu präsentieren.
Termin für Medien:
21.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 20.30 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
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