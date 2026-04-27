- 27.04.2026, 17:55:02
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AVISO: Medienbriefing nach der Sitzung des Koordinationsgremiums mit Regierungsberater Vorhofer
Morgen, Dienstag, den 28. April 2026, um 15.00 Uhr lädt der Regierungsberater für nationale Sicherheit und Krisenvorsorge, Peter Vorhofer, zu einem Briefing ins Bundeskanzleramt, um über Aktuelles aus dem Koordinationsgremium zu berichten. Thema wird u. a. der Ausschuss für wissenschaftliche Fragestellungen sein.
Termin für Medien:
15.00 Uhr
MEDIENBRIEFING nach der Sitzung des Koordinationsgremiums
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 14.30 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
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