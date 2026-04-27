FPÖ – Schnedlitz: „Pensionisten-Volksbegehren ist der Befreiungsschlag für unsere ältere Generation!"

Wien (OTS) -

Mit einem parteiübergreifenden Appell wandte sich heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz an die Pensionistenvertreterinnen der Regierungsparteien. Hintergrund seien die wachsenden Sorgen der Senioren um ihre Pensionen, nachdem die schwarz-rot-pinke Verlierer-Ampel bereits die nächsten Belastungspläne in der Schublade habe. „Unsere ältere Generation hat dieses Land mit Fleiß und Verzicht aufgebaut. Heute haben viele Senioren schlaflose Nächte, weil sie nicht mehr wissen, wie sie Miete, Medikamente oder den täglichen Einkauf bezahlen sollen. Das ‚Pensionisten-Volksbegehren' von Dr. Fritz Kinzlbauer ist für all diese Menschen genau das, was sie jetzt brauchen: ein Schutzschild gegen weitere Kürzungen und ein echter Befreiungsschlag aus der Schraube der Belastungen", so Schnedlitz.

Der FPÖ-Generalsekretär reichte dabei den Seniorenrats-Präsidentinnen Ingrid Korosec (ÖVP) und Birgit Gerstorfer (SPÖ) ausdrücklich die Hand: „Korosec und Gerstorfer können nichts für die Unfähigkeit ihrer Parteien. Aber es muss endlich Schluss sein mit dem Doppelspiel am Rücken der Pensionisten, bei dem man Presse-Erklärungen verschickt und gleichzeitig zusieht, wie die eigenen Parteien die Pensionen kürzen und die Senioren zur Kasse bitten. Lasst uns gemeinsam etwas für die Pensionisten tun! Das ist meine klare und freundliche Einladung an die Pensionistenvertreter von SPÖ und ÖVP sowie an den gesamten Seniorenrat. Denn gemeinsam können wir die Regierung auf ihrem Raubzug gegen die ältere Generation stoppen."

Abschließend ermutigte Schnedlitz alle Österreicher, sich am Volksbegehren zu beteiligen: „Jede einzelne Unterschrift ist ein Stück Sicherheit für unsere Mütter und Väter, für unsere Großeltern. Je mehr Menschen das Pensionisten-Volksbegehren unterzeichnen, desto sicherer sind die Pensionen unserer Senioren. Diese Generation hat den Wiederaufbau geschultert und unser Sozialsystem mit eigenen Beiträgen finanziert – sie hat sich Würde und einen geschützten Lebensabend verdient. Setzen wir alle gemeinsam dieses Zeichen für jene, denen wir so viel verdanken!"

Alle Informationen gibt es unter www.pensionisten-volksbegehren.at.