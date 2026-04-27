Bewegung als Schlüssel für gesunde Entwicklung

Salzburg (OTS) -

Unter dem Motto „Körperlich aktiv. Ganzheitlich stark.“ lud das Hilfswerk Salzburg am 25. April zu einer ganztägigen Fachtagung für pädagogische Mitarbeiter*innen. Veranstaltungsort war das Universitäts- und Landessportzentrum Salzburg/Rif, das ideale Bedingungen für einen bewegten Tag bot.

Über 140 Mitarbeitende aus den Bereichen Elementar- und Freizeitpädagogik sowie Jugendarbeit konnten hier ihre Kompetenzen in Workshops üben und erweitern.

Bewegung ist mehr als Sport

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Marlene Svazek, Landeshauptfrau-Stellvertreterin, sowie von Elke Schmiderer, Geschäftsführerin des Hilfswerk Salzburg. Beide betonten die Bedeutung von Bewegung für Gesundheit, Bildung und gesellschaftliches Miteinander.

Im Fokus stand die Rolle von Bewegung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. „Bewegung ist weit mehr als Sport. Sie stärkt nicht nur den Körper, sondern auch Konzentration, Selbstvertrauen und seelisches Wohlbefinden“, weiß Organisatorin Petra Rittsteiger, Leiterin der Fachabteilung Pädagogik beim Hilfswerk Salzburg.

„Gerade in Zeiten zunehmender Bildschirmnutzung und sinkender Alltagsbewegung gewinnt dieses Thema für Familien an Bedeutung“, ergänzt Isabella Ecker vom Fachreferat Kinder, Jugend, Familie und Psychosoziale Dienste des Hilfswerk Österreich, das für heuer den Fachschwerpunkt „Bewegung“ gesetzt hat und damit gezielt die Förderung eines aktiven Lebensstils bei Kindern in den Mittelpunkt stellt.

Impulse für Alltag und Praxis

Ziel der Fachtagung war es, konkrete Ansätze zu vermitteln, wie Bewegung stärker in den Alltag integriert werden kann – sowohl in pädagogischen Einrichtungen als auch zu Hause. Teilnehmer*innen aus Elementarpädagogik, Schulkindbetreuung und Jugendarbeit erhielten dazu Vorträge und Workshops.

Den Auftakt machte Bewegungsexperte Thomas Mlinek mit einem Impulsvortrag zur kindlichen Entwicklung. In den weiteren Programmpunkten standen unter anderem mentale Stärke, gesunde Ernährung, Yoga, Kneipp-Anwendungen sowie spielerische Zugänge zu Sportarten wie Fußball, Leichtathletik und Schwimmen im Mittelpunkt.

Ein besonderer Fokus lag auf der praktischen Umsetzung: Die Teilnehmer*innen konnten Methoden zur Bewegungsförderung direkt ausprobieren und Anregungen für ihren Arbeits- und Familienalltag mitnehmen.

Bewegung stärkt auch das Miteinander

„Bewegung ist eine der wichtigsten Ressourcen für ein gesundes Aufwachsen und ein gutes Miteinander“, betont Elke Schmiderer: „Mit dieser Fachtagung setzen wir als Hilfswerk Salzburg ein klares Zeichen: Mehr Bewegung im Alltag ist ein Gewinn für die ganze Familie: heute und in Zukunft.“

Auch das Umfeld der Tagung spiegelte diesen Ansatz wider: Gesunde Verpflegung vom Bistro „das Urstein“ aus dem Pucher Wissenspark und praxisnahe Materialien rundeten das Angebot ab und machten deutlich, wie einfach kleine Veränderungen im Alltag große Wirkung zeigen können.

Vor Ort präsentierten sich zudem Partnerorganisationen und Sponsoren, darunter die Initiative „Tägliche Bewegungseinheit“ sowie Lidl, Kübler Sport und Teekanne.