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FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Schmiedlechner, Fürtbauer und Kroismayr
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Dienstag, 28. April 2026, 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Landwirtschaftssprecher NAbg. Peter Schmiedlechner, dem FPÖ-KMU-Sprecher NAbg. Michael Fürtbauer und dem Obmann der Freien Bauern Oberösterreich DI Dr. Arthur Kroismayr.
Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien
Thema: “Nach der Bauerndemo – Stillstand, Ausverkauf und Bauernsterben”
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
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