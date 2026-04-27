FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Schmiedlechner, Fürtbauer und Kroismayr

Wien (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Dienstag, 28. April 2026, 10:30 Uhr

Pressekonferenz mit FPÖ-Landwirtschaftssprecher NAbg. Peter Schmiedlechner, dem FPÖ-KMU-Sprecher NAbg. Michael Fürtbauer und dem Obmann der Freien Bauern Oberösterreich DI Dr. Arthur Kroismayr.

Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien

Thema: “Nach der Bauerndemo – Stillstand, Ausverkauf und Bauernsterben”

Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.