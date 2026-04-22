  • 22.04.2026, 15:53:02
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NEOS: Zweite Säule wird endlich zum echten Pensionsplus

Pramhofer: „Mit der Aufwertung der betrieblichen Vorsorge wird eine langjährige NEOS-Forderung nun umgesetzt.“

Wien (OTS) - 

„Die heute beschlossene Reform der zweiten Säule ist ein großer Erfolg für eine moderne und faire Altersvorsorge. Künftig werden alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, ihre Abfertigung bei Pensionsantritt in eine betriebliche Zusatzpension zu übertragen – auch Beschäftigte in Klein- und Mittelbetrieben, denen diese Option bisher vielfach nicht offenstand“, zeigt sich NEOS-Kapitalmarktsprecher Christoph Pramhofer erfreut, dass damit eine langjährige NEOS-Forderung umgesetzt wird.

„Die bisherige Ungleichheit, dass nur ein Teil der Beschäftigten Zugang zur zweiten Säule hatte, wird damit beendet. Wer das neue Modell über das gesamte Erwerbsleben nutzt, kann seine Netto-Pension um rund 10 Prozent steigern. Damit wird die zweite Säule endlich zu dem, was sie sein soll: ein echter Baustein für mehr Pension im Alter“, sagt Pramhofer.

Mit der neuen freiwilligen Veranlagungsgemeinschaft neben der bestehenden Abfertigung Neu wird eine Möglichkeit geschaffen, die eine Veranlagung entlang des Lebenszyklus ermöglicht – mit mehr Chancen auf höhere Erträge und mehr Rendite.

Pramhofer betont: „Das Lebenszyklusmodell stellt sicher, dass die Veranlagung an das Alter angepasst wird: in jungen Jahren chancenorientierter, kurz vor der Pension schrittweise sicherer. Auf eine Garantie wird dabei bewusst verzichtet, damit über Jahrzehnte hinweg höhere Ertragschancen möglich werden.“

„Mit dieser Reform machen wir die zweite Säule zu einem Instrument für spürbar mehr Pension. Bis zu 10 Prozent mehr Netto-Pension – das ist ein wichtiger Fortschritt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ganz Österreich. Und all das schaffen wir, ohne das Budget auch nur mit einem einzigen Cent zu belasten!“, hält Pramhofer fest.

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