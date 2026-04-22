  • 22.04.2026, 14:48:03
  • /
  • OTS0177

Plastikabgabe gestoppt: Vernünftige Lösung für den Standort Österreich

Chemische Industrie sieht sich in ihren Kritikpunkten bestätigt

Es ist positiv, dass es hier ein Umdenken gab und unsere massiven Bedenken berücksichtigt wurden. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig der rechtzeitige Austausch mit Experten bei komplexen Vorhaben ist

Ulrich Wieltsch, Obmann des Fachverbands der Chemischen Industrie Österreichs

1/2
Wien (OTS) - 

Die Absage an die geplante Plastikabgabe sorgt aus Sicht des Fachverbands der chemischen Industrie Österreichs (FCIO) für Klarheit in einer wirtschaftlich anspruchsvollen Phase – sowohl für die betroffenen Unternehmen als auch die KonsumentInnen. Die Chemiebranche hatte früh darauf hingewiesen, dass die Maßnahme in der geplanten Form nicht praxistauglich gewesen wäre, einen enormen bürokratischen Aufwand verursacht und auch keinen wirksamen Beitrag zur Inflationsbekämpfung geleistet hätte.

„Es ist positiv, dass es hier ein Umdenken gab und unsere massiven Bedenken berücksichtigt wurden. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig der rechtzeitige Austausch mit Experten bei komplexen Vorhaben ist“, erklärt FCIO-Obmann Ulrich Wieltsch.

Gerade in einer Zeit, in der hohe Energiepreise, steigende Produktionskosten und geopolitische Entwicklungen den Handlungsspielraum vieler Betriebe deutlich einschränken, müssen neue Maßnahmen sorgfältig auf ihre Auswirkungen geprüft werden.

Gleichzeitig ist für den Fachverband klar, dass der Ausbau der Kreislaufwirtschaft weiter forciert werden muss und es dafür entsprechende Anreize braucht. „Nachhaltige Lösungen entstehen dort, wo ökologische Zielsetzungen und wirtschaftliche Umsetzbarkeit zusammengedacht werden. Genau darauf wird es auch in Zukunft ankommen“, so Wieltsch.

Rückfragen & Kontakt

FCIO - Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs
Johanna Reber, MA
Telefon: 05909003372
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FCI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FCIO Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs

Rückfragen & Kontakt

FCIO - Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs
Johanna Reber, MA
Telefon: 05909003372
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright