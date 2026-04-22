  • 22.04.2026, 13:57:33
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WKÖ-Danninger: Absage der Plastikabgabe ist ein wichtiger Erfolg für die Wirtschaft

Keine zusätzlichen Belastungen – zentrale WKÖ-Forderung umgesetzt

Wien (OTS) - 

„Die Absage der geplanten Plastikabgabe ist ein wichtiger Erfolg für die Wirtschaft und ein richtiges Signal für die Betriebe in Österreich. Damit wurde eine zentrale Forderung der Wirtschaftskammer umgesetzt“, begrüßt WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger die Entscheidung der Bundesregierung. Gerade in einer wirtschaftlich herausfordernden Phase sei es entscheidend, zusätzliche Belastungen zu vermeiden. „Unsere Unternehmen stehen durch hohe Energie- und Lohnkosten, geopolitische Unsicherheiten und steigende Bürokratie massiv unter Druck. Umso wichtiger ist es, dass keine neuen Abgaben dazukommen“, so Danninger.

Besonders positiv ist, dass damit zusätzliche Kosten und administrativer Aufwand für Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vermieden werden. „Neue Abgaben hätten gerade Hersteller, Importeure und den Handel zusätzlich belastet und die Wettbewerbsfähigkeit geschwächt“, betont Danninger. Gleichzeitig brauche es weiterhin einen klaren Fokus auf den Standort. „Österreich muss auch künftig darauf achten, keine nationalen Alleingänge bei Abgaben zu setzen, die Unternehmen im internationalen Wettbewerb benachteiligen“, so Danninger.

„Der richtige Weg ist klar: entlasten statt belasten. Nur so sichern wir Investitionen, Wachstum und Arbeitsplätze in Österreich“, so Danninger abschließend. (PWK173/NIS)

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