WKÖ-Danninger: „OECD-Studie zeigt: Österreich braucht dringend eine Lohnnebenkostensenkung“

Wien (OTS) -

„Angesichts der Zahlen der aktuellen Taxing Wages-Studie der OECD müssen alle Alarmglocken schrillen: Wir liegen mit einer Steuer- und Abgabenlast auf Arbeit mit 47,1 Prozent am unrühmlichen vierten Platz aller 38 OECD-Länder und haben uns damit noch einmal verschlechtert. Im Vorjahr waren wir noch auf dem 5. Platz hinter Italien. Eine so hohe Belastung kostet Wettbewerbsfähigkeit, dämpft die Kaufkraft und kostet Jobs“, kommentiert Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die heute veröffentlichten OECD-Daten. „Sie zeigen einmal mehr, wie sehr bei den Lohnnebenkosten in Österreich der Hut brennt. Es ist daher höchst an der Zeit, dass es zu einer spürbaren Senkung kommt“, so Danninger. Schließlich wurde dies auch im Regierungsprogramm sowie in der Industriestrategie der Regierung versprochen.

Die Wirtschaftskammer geht dabei voran, leistet ihren Beitrag zur Senkung der Lohnnebenkosten und setzt bis 2030 deutliche Einsparungen um. Konkret sollen die Betriebe um 100 Millionen Euro jährlich entlastet werden. Geplant ist ein Stufenmodell, mit dem dieses Volumen schrittweise bis 2030 erreicht wird. Spätestens ab 2030 ersparen sich die Unternehmen nachhaltig ein Volumen von 100 Millionen Euro jährlich. Ziel ist es, dieses Einsparungsvolumen überwiegend bei der KU2 zu realisieren. Das bedeutet auch eine Senkung der Lohnnebenkosten im entsprechenden Ausmaß. Ausgehend vom aktuellen KU2-Volumen von rund 438 Millionen Euro entspricht das einer jährlichen Entlastung von über 20 Prozent.

„Wir handeln und entlasten die Betriebe. Jetzt ist die Regierung gefordert, es uns gleichzutun“, so Danninger abschließend. (PWK172/DFS)