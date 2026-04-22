  • 22.04.2026, 13:43:33
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WiG-„Bewegte Apotheke“ startete in Hernals in Nordic Walking-Saison 2026

Saisonstart im 17. Bezirk setzt Impuls für Bewegung, Prävention und Vernetzung in ganz Wien

v.l.n.r.: Mag.pharm. Karoline Sindelar (Apothekenleitung der Armonia Apotheke), Peter Jagsch (Bezirksvorsteher Hernals), Matthias Hümmelink, BA MPH (Mitglied der Geschäftsführung Wiener Gesundheitsförderung – WiG), Marion Bittner, MSc (WiG Gesundheitsreferentin) und Julia Wögerbauer, BA MA (WiG Gesundheitsreferentin und Projektleiterin „Gesundes Hernals“), eröffnen gemeinsam den Frühlings-Walk 2026 der „Bewegten Apotheke“.
Wien (OTS) - 

(Wien, 22. April 2026) – Über 120 Teilnehmer*innen starteten am 16. April 2026 mit dem Frühlings-Walk 2026 in die neue Saison des erfolgreichen Projekts „Bewegte Apotheke“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, an dem sich bereits 53 Apotheken mit insgesamt 55 Gruppen in 21 Bezirken Wiens beteiligen. Gemeinsam mit der Armonia Apotheke im 17. Wiener Gemeindebezirk lud die WiG alle Interessierten zum Auftakt der Nordic Walking-Saison 2026 ein. „Gerade für Menschen in der zweiten Lebenshälfte ist regelmäßige Bewegung wichtig, um Krankheiten vorzubeugen und die Lebensqualität bis ins hohe Alter zu steigern oder zumindest zu halten. Unser Projekt ‚Bewegte Apotheke‘ setzt auf Bewegung, Gemeinschaft und niederschwellige Gesundheitsförderung direkt im Grätzel – genau deshalb ist unser Angebot so beliebt, weil es die Menschen motiviert, aktiv zu bleiben“, betont Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Auftakt mit „Bewegte Apotheke“-Frühlings-Walk in Hernals

Peter Jagsch, Bezirksvorsteher von Hernals, hebt den Mehrwert des Projekts „Bewegte Apotheke“ für den Bezirk hervor: „Gemeinsame Bewegung motiviert und macht einfach mehr Freude – genau das ist entscheidend, um langfristig dranzubleiben. Gleichzeitig stärken wir das Miteinander in unserem Bezirk und setzen ein wichtiges Zeichen gegen Einsamkeit. Es freut mich sehr, dass wir dieses Angebot nun gemeinsam mit der Armonia Apotheke auch in Hernals umsetzen können.“ Die Leiterin der Armonia Apotheke, Mag.pharm. Karoline Sindelar, sieht ihre Rolle weit über die klassische Arzneimittelversorgung hinaus. „Wir erleben täglich, wie wichtig soziale Kontakte und Bewegung für das Wohlbefinden unserer Kundinnen und Kunden sind. Mit der ‚Bewegten Apotheke‘ bringen wir Menschen zusammen und schaffen einen einfachen Zugang zu mehr Aktivität im Alltag“, so Sindelar.

„Bewegte Apotheke“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG – kostenfreie Teilnahme bereits in 21 Bezirken Wiens

Die Nordic Walking-Gruppen des Projekts „Bewegte Apotheke“ treffen sich in unterschiedlichen Bezirken Wiens wöchentlich – und bei fast jedem Wetter. Treffpunkt sind die teilnehmenden Apotheken in Wien. Die Gruppen sind offen für alle Altersgruppen – und Menschen, die ihre Gesundheit aktiv fördern möchten und werden von professionellen Trainerinnen angeleitet. Stöcke können vor Ort ausgeborgt werden. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Weitere Informationen und alle teilnehmenden Apotheken auf www.wig.or.at/bewegte-apotheke

Über das Projekt „Bewegte Apotheke“
Die „Bewegte Apotheke“ ist ein Projekt der Wiener Gesundheitsförderung – WiG und setzt bei Wiener Apotheken ein niederschwelliges Nordic Walking-Angebot auf Grundlage eines Multiplikator*innen-Konzepts um. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit Wiener Apotheken durchgeführt und laufend um weitere Wiener Bezirke und Apotheken ausgebaut. Im Zuge der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) eingerichtet. Das Projekt „Bewegte Apotheke“ wird daraus finanziert.

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Mag.a Petra Hafner
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung - WiG
Telefon: +43 1 4000 76921
E-Mail: [email protected]

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Vorschau Bild von Begeisterte Teilnehmer*innen beim Frühlings-Walk 2026. [Bild, 594.68KB]

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