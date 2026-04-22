  • 22.04.2026, 13:44:03
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  • OTS0154

AVISO: HEUTE 17 Uhr Gemeinsames Statement FBM Holzleitner und HVK Babler

Medienstatement zu ZARA mit Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler

Wien (OTS) - 

HEUTE, Mittwoch, 22. April 2026 um 17:00 Uhr laden Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Eva-Maria Holzleitner und Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler zu einem gemeinsamen Statement zur Finanzierung von „ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit“ im Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung ein.

Termin für Medien:

Medienstatement (Achtung: für das Statement ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)

Ort: KAISERZIMMER, Palais Dietrichstein, Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Minoritenplatz 3, 2. Stock, 1010 Wien

Um Akkreditierung wird gebeten: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Theresa Schobesberger, BA
Telefon: +4366488455349
E-Mail: [email protected]

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