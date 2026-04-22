- 22.04.2026, 13:44:03
- /
- OTS0154
AVISO: HEUTE 17 Uhr Gemeinsames Statement FBM Holzleitner und HVK Babler
Medienstatement zu ZARA mit Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler
HEUTE, Mittwoch, 22. April 2026 um 17:00 Uhr laden Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Eva-Maria Holzleitner und Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler zu einem gemeinsamen Statement zur Finanzierung von „ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit“ im Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung ein.
Termin für Medien:
Medienstatement (Achtung: für das Statement ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)
Ort: KAISERZIMMER, Palais Dietrichstein, Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Minoritenplatz 3, 2. Stock, 1010 Wien
Um Akkreditierung wird gebeten: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Theresa Schobesberger, BA
Telefon: +4366488455349
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWF