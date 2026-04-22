  • 22.04.2026, 13:21:02
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Korosec: „Betriebliche Zusatzpension für alle ist ein guter Schritt zur Vorsorge“

Seniorenbundpräsidentin begrüßt Reform der 2. Säule

Wien (OTS) - 

Die Regierung hat heute die Reform der betrieblichen Vorsorge vorgestellt. „Damit wird eine Forderung des Seniorenbunds umgesetzt – die 2. Säule des Pensionssystems zu stärken“, sagt Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec.

Dass es eine Alternative zur Abfertigung Neu mit höheren Renditen geben wird, sei begrüßenswert: „Künftig können alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mittels eines ,Generalpensionskassenvertrags‘ die Abfertigung in eine Mitarbeitervorsorgekasse übertragen, die es parallel zur Abfertigung Neu gibt. Momentan hat lediglich ein Viertel der unselbstständig Beschäftigten eine betrieblichen Zusatzvorsorge. Dass das in Zukunft eine freiwillige Option für alle ist, ist ein guter Schritt zur Vorsorge.“

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