  • 22.04.2026, 12:16:02
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  • OTS0111

Gewerkschaften PRO-GE und GPA: Klares Nein zu Nulllohnrunden

Angebote der Arbeitgeberseite sind Verhöhnung der Beschäftigten

Wien (OTS) - 

Derzeit findet die Frühjahrslohnrunde für rund 130.000 Industriebeschäftigte statt. Für die Gewerkschaften PRO-GE und GPA ist klar: Nulllohnrunden werde man keinesfalls akzeptieren. „Das Verhalten der Arbeitgeberseite ist in einigen Branchen mehr als respektlos. Angebote ohne dauerhafte Lohn- und Gehaltserhöhungen sind eine Verhöhnung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und nicht weniger als Lohn- und Gehaltsraub auf dem Rücken der Beschäftigten“, so der Bundesvorsitzende der PRO-GE, Reinhold Binder und der Bundesgeschäftsführer der GPA, Mario Ferrari.

„Wenn die Arbeitgeberseite in der Frühjahrsrunde an ernsthaften sozialpartnerschaftlichen Kollektivvertragsverhandlungen interessiert ist, dann sollte sie ihre Fantasien über Nulllohnrunden schleunigst begraben“, betonen Ferrari und Binder. „Die Beschäftigten haben es sich verdient, dass ernstzunehmende Angebote vorgelegt werden. Passiert dies nicht, dann ist mit massivem Widerstand der Gewerkschaften zu rechnen“, unterstreichen die Gewerkschafter abschließend.

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