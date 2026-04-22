  • 22.04.2026, 12:11:02
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  • OTS0108

AVISO: PG WKÖ-FV Immobilien + Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV): Österr. Neubaubericht 2026, 29. April 2026, 09:00 Uhr, WKÖ

Wien (OTS) - 

Der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und der österreichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) laden ein zum gemeinsamen

PRESSEGESPRÄCH

„Präsentation Österreichischer Neubaubericht 2026 - Herausforderungen im österreichischen Neubausektor“

Wann: Mittwoch, 29. April 2026, 09:00 Uhr

Wo: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien, Saal 1

Ihre Gesprächspartner:

  • Roman OBERNDORFER, Obmann des WKÖ-Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder
  • Michael GEHBAUER, Obmann Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen, Geschäftsführer WBV-GPA
  • Alexander BOSAK, Exploreal

Der WKÖ-Fachverband der Immobilientreuhänder und die gemeinnützigen Bauvereinigungen präsentieren und analysieren gemeinsam die Bilanz zur Neubausituation in Österreich.

Der seit 2019 regelmäßig publizierte und präsentierte Bericht gibt einen umfassenden Überblick über die bundesweit geplanten, gebauten und angebotenen Projekte im großvolumigen Wohnbau. Daraus kann die Entwicklung des heimischen Immobilienmarktes datenbasiert prognostiziert und können wesentliche Schlüsse abgeleitet werden.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bis spätestens Dienstag, 28. April, unter: [email protected]

Die Teilnahme ist auch online möglich:

Hier klicken, um an der Besprechung teilzunehmen

Besprechungs-ID: 343 066 876 642 848

Passcode: wE2Ct3wJ

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