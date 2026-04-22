  • 22.04.2026, 10:49:34
  • /
  • OTS0068

FPÖ – Brückl: „Was NEOS-Bildungsminister Wiederkehr gestern in der ‚ZiB2‘ geboten hat, war ein glattes ‚Nicht genügend‘“

„Wiederkehrs ‚Plan Z‘ ist ein ideologisches Experiment auf dem Rücken unserer Kinder“

Wien (OTS) - 

„Was NEOS-Bildungsminister Wiederkehr gestern in der ‚ZiB2‘ geboten hat, war ein glattes ‚Nicht genügend‘: Wohl viel Gerede, aber keine konkreten Antworten auf die zentrale Frage, warum 16-Jährige nach neun Jahren Schule nicht ausreichend lesen, schreiben und rechnen können“, sagte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl zu den Ausführungen des Ministers im ORF.

„Statt die Ursachen klar zu benennen, verlor sich Wiederkehr in Ausflüchten und wohlklingenden Phrasen. Wer ernsthaft glaubt, man könne ein massives Bildungsproblem mit neuen Schlagwort-Fächern wie ‚Demokratie und Konfliktlösung‘ lösen, hat den Ernst der Lage nicht erkannt“, so Brückl, der auch die geplante Abschaffung der Vorschule kritisierte: „Gerade jene Kinder, die zusätzliche Förderung brauchen, werden ins kalte Wasser geworfen. Das ist kein Fortschritt, das ist ein bildungspolitischer Blindflug. Gleichzeitig werden Leistungsmaßstäbe aufgeweicht, etwa durch die teilweise Abschaffung von Noten. Wenn man Leistung nicht mehr misst, verschwindet sie nicht, sondern sie sinkt.“

Auch die geplante „Mittlere Reife“ sei nichts anderes als eine versteckte Verlängerung der Schulpflicht ohne Lösungskompetenz: „Wer die Mindeststandards nicht erreicht, bleibt einfach länger im System. Das ist kein Konzept, das ist Kapitulation“, betonte der FPÖ-Bildungssprecher, der zudem auf die aus seiner Sicht zentrale Ursache der Probleme verwies: „Die massiven Herausforderungen in unserem Bildungssystem sind eng mit der ungesteuerten Zuwanderung verbunden. Die größten Defizite sehen wir dort, wo der Anteil nicht deutschsprachiger Kinder besonders hoch ist, nämlich in den Ballungszentren. Deshalb fordern wir Freiheitliche seit Jahren verpflichtende Deutschkenntnisse vor Schuleintritt.“

„Doch genau dieses Kernproblem will der NEOS-Minister nicht einmal benennen. Stattdessen betreibt er Reformkosmetik und verliert sich in ideologischen Projekten. Das ist Realitätsverweigerung par excellence“, so Brückl.

„Die Probleme im österreichischen Bildungssystem liegen tiefer, und sie wurden von Wiederkehr auch mitverursacht. Er war fünf Jahre Bildungsstadtrat in Wien. Dort sehen wir heute die Realität an den Schulen mit massiven Sprachdefiziten bei Schülern, überforderten Lehrern und einem System, das seine Kernaufgabe – die Vermittlung von Grundkompetenzen – nicht mehr erfüllen kann“, erklärte Brückl.

„Der gestern vom NEOS-Minister präsentierte ‚Plan Zukunft‘ ist daher kein Neuanfang, sondern die Fortsetzung eines gescheiterten Kurses. Wiederkehr fährt das österreichische Schulsystem komplett an die Wand. Statt Ideologie an den Schulen braucht es endlich eine Rückkehr zu Leistung, klaren Standards und echter Förderung. Unsere Kinder haben ein Recht auf Bildung und nicht auf bildungspolitische Experimente“, betonte Brückl.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright