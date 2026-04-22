ÖGJ-Huemer: Fachkräftemangel ist kein Naturgesetz – alle Betriebe, die es können, müssen endlich ausbilden

Wien (OTS) -

„Wenn Betriebe jetzt jammern, ihnen gehe das Geld für die Ausbildung aus, dann greift das zu kurz. Fakt ist: Viel zu viele Unternehmen bilden gar nicht aus – und drücken sich vor ihrer Verantwortung“, sagt ÖGJ-Vorsitzende Jennifer Huemer auf aktuelle Berichte über die Lage von Lehrbetrieben.

Der Fachkräftemangel verschärft sich seit Jahren. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Lehrlinge. „Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines Systems, in dem sich viele Betriebe aus der Ausbildung verabschiedet haben. Die, die ausbilden, tragen die Last – und das ist schlicht unfair“, so Huemer.

Die Österreichische Gewerkschaftsjugend fordert seit Langem eine klare Lösung: die Fachkräftemilliarde. „Alle Betriebe sollen einen Beitrag leisten – nicht nur jene, die ausbilden. Wer nicht ausbildet, zahlt ein. Wer ausbildet, wird gezielt unterstützt“, erklärt Huemer.

Damit würden Betriebe, die Verantwortung übernehmen, finanziell entlastet – und gleichzeitig ein starker Anreiz geschaffen, selbst Lehrlinge auszubilden. „Es kann nicht sein, dass sich manche aus der Verantwortung stehlen und andere die Rechnung zahlen oder die Ausbildung einfach auf überbetriebliche Ausbildungsstätten (ÜBAs) abschieben. ÜBAs sind wichtig als Sicherheitsnetz für Jugendliche – aber sie dürfen kein genereller Ersatz für betriebliche Ausbildung sein. Wer morgen Fachkräfte will, muss heute selbst ausbilden“, so die Gewerkschafterin.

Für Huemer ist klar: „Wer Fachkräfte will, muss sie auch ausbilden. Die Fachkräftemilliarde sorgt dafür, dass alle ihren Beitrag leisten – das ist gerecht und sichert die Zukunft der Lehre.“