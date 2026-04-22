Neue Podcast-Folge zu „Renaissance der Atomenergie? Ein Realitätscheck“

Wien (OTS) -

In der neuen Folge von Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur, gehen die beiden AEA-Experten Günter Pauritsch und Martin Baumann im Gespräch mit Kristina Schubert-Zsilavecz der Frage nach, ob wir in Europa tatsächlich bald ein Revival der Atomkraft erleben.

In wenigen Tagen jährt sich der Atomreaktorunfall von Tschernobyl zum 40. Mal. Dieses Ereignis hat – gemeinsam mit Fukushima im Jahr 2011 – dazu geführt, dass sich Länder aus der Atomkraft zurückgezogen haben. Doch offenbar nicht für immer, denn aktuell wird wieder laut über Atomkraft nachgedacht: Sie soll uns nicht nur aus unserer starken Abhängigkeit von fossiler Energie befreien, sondern auch den immer größer werdenden Energiebedarf für künstliche Intelligenz decken. Die Hoffnungen liegen dabei vor allem auf kleinen, modularen Reaktoren (SMRs). Was ist dran an dem Hype um SMRs? Sind sie die günstigere, sichere und schneller verfügbare Alternative zu traditionellen Atomkraftwerken?

Günter Pauritsch: „Atomkraftwerkstechnologie ist die einzige Energietechnologie, die negative Lernkurven gezeigt hat, die also bei zusätzlicher Marktdurchdringung immer teurer geworden ist. Das ist genau das Gegenteil von dem, was bei anderen Technologien eingetreten ist.“

[Zu SMRs]: „Es gibt bisher keine Stromerzeugungstechnologie, die durch Kleinbau billiger geworden ist. Und die Frage ist dann, wieso soll das bei der Atomenergie auf einmal anders sein?“

Zur Frage, welchen Beitrag Atomenergie zu weniger Abhängigkeit von fossilen Importen leisten kann:

Martin Baumann: „Uran wird de facto zu 100 Prozent importiert, wir haben in Europa keinerlei Uranreserven. Das heißt, wenn wir verstärkt auf die Nutzung von Uran setzen, heißt das gleichzeitig, wir bauen eine andere Art der Importabhängigkeit zu einer Staatengruppe auf, die nicht viel sicherer ist als die derzeitigen Erdöl-Lieferländer.“

Außerdem werden Fragen diskutiert wie:

Was bedeutet die „Renaissance-Debatte“ für ein Anti-Atom-Land wie Österreich?

Welche Möglichkeiten hat nukleare Energie im Energiesystem der Zukunft?

Was hat sich in punkto Sicherheit in den letzten Jahrzehnten getan?

Petajoule S08E05: Renaissance der Atomenergie? Ein Realitätscheck

Ab 22. April 2026 auf Spotify, Apple Podcasts und unserer Website:

https://www.energyagency.at/petajoule