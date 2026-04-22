KV Erwachsenenbildung: Hunderte Beschäftigte demonstrierten für fairen Gehaltsabschluss

Wien (OTS) -

Im Zuge der aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen für die Beschäftigten der Erwachsenenbildung fand gestern eine Kundgebung am Wiener Praterstern statt. Hunderte Beschäftigte folgten dem Aufruf der Betriebsrät:innen der Branche gemeinsam ein starkes Zeichen für einen fairen Gehaltsabschluss zu setzen. Das letzte Angebot der Arbeitgeber liegt bei einer Erhöhung der Gehälter von nur 2,2 Prozent.

„Nach vier Verhandlungsrunden liegt das Angebot der Arbeitgeber immer noch bei nur 2,2 Prozent – das ist kein Kompromiss, sondern eine Aberkennung unserer Leistung“, betonte Senad Lacevic, Verhandlungsleiter der Gewerkschaft GPA im Zuge der Kundgebung. „Heute zeigen wir, dass die Erwachsenenbildung bereit ist, für ihren Kollektivvertrag zu kämpfen“, so der Gewerkschafter und Betriebsrat weiter.

Im Vorfeld der Kundgebung versammelten sich die Betriebsrätinnen und Betriebsräte zu einer österreichweiten Konferenz, bei der über den aktuellen Verhandlungsstand informiert wurde. „Die Kürzungspolitik trifft den Bildungsbereich mit voller Wucht. Gerade deshalb braucht es jetzt schnellstmöglich Planbarkeit und Verlässlichkeit für beide Seiten, statt weiterer Verunsicherung“, appelliert Lacevic. „Denn es sind die Beschäftigten, die gerade auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten jeden Tag Einsatz zeigen und Leistung erbringen“, so der Gewerkschafter weiter. „Dieses Engagement verdient endlich eine faire Abgeltung statt weiterer Hinhaltetaktiken! Wir fordern in der nächsten Verhandlungsrunde ein verbessertes Angebot seitens der Arbeitgeber“, betont Lacevic abschließend.

Die fünfte Verhandlungsrunde findet am 28. April statt.