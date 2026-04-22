Wien (OTS) -



Wann: Donnerstag, 23.04.2026, 10:30 bis 12:00 Uhr

Wo: 1010 Wien, Stephansplatz, über der Virgilkapelle

Was: Der VGT nimmt den Welttag für „Versuchstiere“ am 24. April zum Anlass, eine Protestaktion gegen die Intransparenz der Tierversuchsindustrie und der zuständigen Behörden zu veranstalten. Mit einer riesigen Lupe sind Tierschutz-Aktivist:innen auf der Suche nach den hunderttausenden Tieren, die jedes Jahr in Österreich für Tierversuche leiden und getötet werden.

Der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN hat allen neun Bundesländern im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes eine Anfrage zu Details über Tierversuche in Österreich gestellt. Diese wurden einheitlich mit demselben Ablehnungsschreiben beantwortet. Es wurde lediglich auf die bestehende Statistik verwiesen, in der wesentliche Informationen fehlen. Es wird etwa nicht bekannt gegeben, in welchen Bundesländern, Bezirken und Einrichtungen welche Tierversuche beantragt und welche abgelehnt oder genehmigt werden. Wer versteckt also die vielen Tiere und was gibt es zu verbergen, wenn doch stets beteuert wird, dass nur Tierversuche durchgeführt würden, die im Sinne des Gemeinwohls unvermeidbar seien?

Tierversuche als Staatsgeheimnis: Einladung zur VGT-Aktion

Der VGT nimmt den Welttag für „Versuchstiere“ am 24. April zum Anlass, eine Protestaktion gegen die Intransparenz der Tierversuchsindustrie und der zuständigen Behörden zu veranstalten.

Datum: 23.04.2026, 10:30 Uhr - 23.04.2026, 12:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Stephansplatz



1010 Wien

Österreich

URL: https://vgt.at/de/aktuelles/detailseite/8819/tierversuche-als-staatsgeheimnis:-einladung.html