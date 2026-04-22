  • 22.04.2026, 09:00:37
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  • OTS0023

Tierversuche als Staatsgeheimnis: Einladung

Anlässlich des Welttags für Versuchstiere am 24. April fragt der VGT: Wer hält die Tiere versteckt?

Wien (OTS) - 


Wann: Donnerstag, 23.04.2026, 10:30 bis 12:00 Uhr
Wo: 1010 Wien, Stephansplatz, über der Virgilkapelle
Was: Der VGT nimmt den Welttag für „Versuchstiere“ am 24. April zum Anlass, eine Protestaktion gegen die Intransparenz der Tierversuchsindustrie und der zuständigen Behörden zu veranstalten. Mit einer riesigen Lupe sind Tierschutz-Aktivist:innen auf der Suche nach den hunderttausenden Tieren, die jedes Jahr in Österreich für Tierversuche leiden und getötet werden.

Der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN hat allen neun Bundesländern im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes eine Anfrage zu Details über Tierversuche in Österreich gestellt. Diese wurden einheitlich mit demselben Ablehnungsschreiben beantwortet. Es wurde lediglich auf die bestehende Statistik verwiesen, in der wesentliche Informationen fehlen. Es wird etwa nicht bekannt gegeben, in welchen Bundesländern, Bezirken und Einrichtungen welche Tierversuche beantragt und welche abgelehnt oder genehmigt werden. Wer versteckt also die vielen Tiere und was gibt es zu verbergen, wenn doch stets beteuert wird, dass nur Tierversuche durchgeführt würden, die im Sinne des Gemeinwohls unvermeidbar seien?

Tierversuche als Staatsgeheimnis: Einladung zur VGT-Aktion

Der VGT nimmt den Welttag für „Versuchstiere“ am 24. April zum Anlass, eine Protestaktion gegen die Intransparenz der Tierversuchsindustrie und der zuständigen Behörden zu veranstalten.

Datum: 23.04.2026, 10:30 Uhr - 23.04.2026, 12:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Stephansplatz

1010 Wien
Österreich

URL: https://vgt.at/de/aktuelles/detailseite/8819/tierversuche-als-staatsgeheimnis:-einladung.html

Rückfragen & Kontakt

VGT - VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN
DDr. Martin Balluch
Telefon: +43(1) 929 14 98
E-Mail: [email protected]
Website: https://vgt.at

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