Durchbruch an der Grenzmur: WWF zeigt, wie Renaturierung gelingt

Wien (OTS) -

Großer Fortschritt für den Flussschutz: Im Rahmen des Projekts LIFE RESTORE for MDD hat die Umweltschutzorganisation WWF Österreich drei Renaturierungsmaßnahmen in Slowenien abgeschlossen, darunter ein Projekt direkt an der Grenzmur, dessen positive Wirkung bis in die Steiermark reicht. Durch Flussaufweitungen, einem wieder angebundenen Seitenarm und einem wiederhergestellten Altarm erhält die Mur mehr Platz und gewinnt ihre natürliche Dynamik zurück. „Dadurch wird der Grundwasserhaushalt verbessert und der natürliche Hochwasserschutz sowie der Artenschutz gestärkt. Umliegende Auwälder werden besser mit Wasser versorgt und wertvolle Lebensräume kehren zurück. Genau solche Maßnahmen braucht es jetzt auch verstärkt in Österreich“, sagt Lisa Wolf, LIFE-Projektmanagerin beim WWF Österreich. „Die Maßnahmen an der Grenzmur zeigen, wie Renaturierung gelingt. Jetzt müssen diesen Erfolgen rasch weitere Schritte folgen.“

Im Zuge der Renaturierungsmaßnahmen wurde entlang der Grenzmur rund ein Kilometer an verbautem Ufer entfernt und weiter ins Hinterland verlegt. Die Maßnahme sorgt dafür, dass Kies und Sand gelöst und flussabwärts transportiert wird. So entstehen neue Lebensräume, an denen sich Tiere und Pflanzen ansiedeln können. Außerdem wurde der ehemalige Seitenarm “Benica” an einem rund 200 Meter langen Abschnitt geöffnet und vertieft. Am Altarm “Gradišče” wurden zusätzlich rund 6.700 Kubikmeter Sediment entfernt, um die Wasserführung dauerhaft zu sichern und einen wichtigen Lebensraum für Amphibien und Fische wiederherzustellen. „Als bisher umfangreichstes Renaturierungsvorhaben der Region setzt das Projekt damit neue Maßstäbe für den Schutz einzigartiger Naturräume in Europa“, sagt Lisa Wolf. Insgesamt profitert von den drei Maßnahmen eine Fläche von rund 100 Hektar artenreichem Auwald – ein wichtiger Lebensraum für eine Vielzahl an Vögeln, darunter Eisvögel und Uferschwalben sowie Amphibien, Insekten und Fische, wie die stark gefährdete Äsche.

LIFE RESTORE for MDD-Projekt

Das LIFE RESTORE for MDD-Projekt ist eine länderübergreifende Initiative zwischen Österreich, Slowenien, Kroatien, Ungarn und Serbien zur Erhaltung und Wiederherstellung der größten zusammenhängenden Auwälder im UNESCO Fünf-Länder-Biosphärenpark Mur-Drau-Donau, der auch als „Amazonas Europas“ bekannt ist. Auf einer Fläche von 2.100 km² sind an 29 Standorten Revitalisierungsmaßnahmen entlang der drei Flüsse geplant. Gemeinsam mit internationalen Partnern arbeitet der WWF Österreich daran, Flüsse wieder zu beleben, Auen zu revitalisieren und konkrete Lösungen für die Umsetzung europäischer Renaturierungsziele in die Praxis zu bringen.

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