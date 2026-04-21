AVISO: Morgiger Ministerrat der Bundesregierung im Bundeskanzleramt um 10.00 Uhr

Wien (OTS) -

Morgen, Mittwoch 22. April 2026 um 10.00 Uhr, tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Im Anschluss findet wie üblich ein Pressefoyer statt.

Ein Befahren des Ballhausplatzes sowie die Zu- und Abfahrt zum Volksgarten-Parkplatz wird aufgrund eines offiziellen Besuchs an diesem Tag voraussichtlich ab 11.30 Uhr nur eingeschränkt möglich sein.

Termin für Medien:

ca. 11.00 Uhr

PRESSEFOYER

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 10.15 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).