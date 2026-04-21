SPÖ-Himmer: Gemeinsames Lernen schafft bessere Chancen für alle

Wien (OTS) -

In seiner Grundsatzrede lieferte Bildungsminister Wiederkehr wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Bildungssystems. Aus Sicht von SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer ist insbesondere das klare Bekenntnis zur gemeinsamen Schule hervorzuheben: „Ein gemeinsames Lernen über längere Zeit hinweg ist ein zentraler Baustein für mehr Bildungsgerechtigkeit. Den Weg in diese Richtung einzuschlagen, ist daher richtig und notwendig. Entscheidend ist, dass Kinder länger gemeinsam lernen können – unabhängig von Herkunft oder sozialem Hintergrund. Das schafft faire Chancen und stärkt den sozialen Zusammenhalt.“ ****

Internationale Erfahrungen zeigen, dass spätere Bildungsentscheidungen die Chancengerechtigkeit erhöhen und soziale Selektion im Bildungssystem reduzieren können. Eine moderne Schule müsse Talente fördern, ohne früh auszusortieren, und allen Kindern die bestmögliche Entwicklung ermöglichen, so Himmer.

Kritisch sieht der SPÖ-Bildungssprecher hingegen Überlegungen in Richtung eines Punktesystems für Schulen. „Schulrankings bergen die Gefahr, Ungleichheiten zu verstärken, statt sie abzubauen.“

Abschließend betont Himmer, dass Reformen zu mehr Fairness, Qualität und Chancengleichheit im Bildungssystem beitragen müssten. „Daran werden wir auch den Minister messen“, so Himmer. (Schluss) eg/lw