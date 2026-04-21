Pöttinger: Österreich bei Öl- und Gasreserven gut aufgestellt

Wien (OTS) -

„Österreich ist bei den Öl- und Gasreserven gut aufgestellt. Die Bundesregierung behält laufend den Überblick über die internationale Lage und richtet ihr Handeln dabei auch auf unterschiedliche Szenarien im Interesse Österreichs und seiner Bevölkerung aus“, betont ÖVP-Energiesprecher Laurenz Pöttinger. Dabei finden internationale Einschätzungen, Empfehlungen der Internationalen Energieagentur IEA und der Europäischen Kommission, bestehende gesetzliche Möglichkeiten sowie Erfahrungen anderer Staaten Berücksichtigung.

„Jene, die allerdings Alarmismus sowie Verunsicherung schüren und behaupten, die Republik würde untätig zusehen, handeln verantwortungslos“, so der ÖVP-Abgeordnete. Österreich verfügt über staatliche und private Reserven bei Öl und Gas für jeweils mehrere Monate. Pöttinger abschließend: „Klar ist aber, dass es gilt, weiter an einer wirksamen Energiepolitik für die Zukunft zu arbeiten. Dabei spielt das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) eine tragende Rolle – arbeiten wir alle gemeinsam daran, es rasch zu verwirklichen.“ (Schluss)