  • 21.04.2026, 15:27:02
  • /
  • OTS0158

Pöttinger: Österreich bei Öl- und Gasreserven gut aufgestellt

ÖVP-Energiesprecher: Wer Alarmismus und Verunsicherung schürt, handelt verantwortungslos – Bundesregierung behält laufend Überblick über internationale Lage

Wien (OTS) - 

„Österreich ist bei den Öl- und Gasreserven gut aufgestellt. Die Bundesregierung behält laufend den Überblick über die internationale Lage und richtet ihr Handeln dabei auch auf unterschiedliche Szenarien im Interesse Österreichs und seiner Bevölkerung aus“, betont ÖVP-Energiesprecher Laurenz Pöttinger. Dabei finden internationale Einschätzungen, Empfehlungen der Internationalen Energieagentur IEA und der Europäischen Kommission, bestehende gesetzliche Möglichkeiten sowie Erfahrungen anderer Staaten Berücksichtigung.

„Jene, die allerdings Alarmismus sowie Verunsicherung schüren und behaupten, die Republik würde untätig zusehen, handeln verantwortungslos“, so der ÖVP-Abgeordnete. Österreich verfügt über staatliche und private Reserven bei Öl und Gas für jeweils mehrere Monate. Pöttinger abschließend: „Klar ist aber, dass es gilt, weiter an einer wirksamen Energiepolitik für die Zukunft zu arbeiten. Dabei spielt das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) eine tragende Rolle – arbeiten wir alle gemeinsam daran, es rasch zu verwirklichen.“ (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
+43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
+43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
http://www.oevpklub.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright