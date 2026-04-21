Bundesregierung lädt Expertinnen und Experten zum Social-Media-Verbot ins Bundeskanzleramt

Wien (OTS) -

Im Bundeskanzleramt hat am Dienstag ein Round Table zum Social-Media-Verbot stattgefunden, an dem Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler, Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll und Bildungsminister Christoph Wiederkehr teilnahmen. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Bildung und Zivilgesellschaft haben sie über die legistische Ausgestaltung und die technische Umsetzung eines möglichen Social-Media-Verbots sowie über die breite Einbindung aller relevanten Meinungsvertreterinnen und Meinungsvertreter beraten.

Ausgangspunkt der aktuellen Debatte ist der österreichische Vorstoß auf europäischer Ebene. Bereits vor vier Wochen wurde von Seiten der Bundesregierung ein entsprechender Ministerratsvortrag vorgelegt, dem sich Italien unmittelbar danach angeschlossen hat. In der vergangenen Woche wurde das Thema auf Einladung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron auch bei einer EU-Videokonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz, der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen beraten. Für Österreich hat Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll, in Vertretung des Kanzlers, teilgenommen.

Staatssekretär Alexander Pröll betont, dass Österreich mit seinem Vorschlag eine europäische Bewegung angestoßen habe. Die Europäische Kommission habe inzwischen einen Blueprint vorgelegt, auf dessen Grundlage nun weitergearbeitet werde. Zugleich sei wesentlich klarzustellen, dass die Europäische Union keine eigene App zur Verfügung stelle, sondern einen Baukasten, mit dem die Mitgliedstaaten ihre jeweiligen Lösungen nationalstaatlich umsetzen können. Hier erarbeite man gerade gemeinsam die Details der technischen Lösung, so Pröll.

Vizekanzler Andreas Babler: „Die Mechanismen der digitalen Plattformen haben massive Auswirkungen auf unsere Kinder. Algorithmen, die nur ein einziges Ziel kennen – junge Menschen möglichst lange auf den Plattformen zu halten, um den Profit der Techkonzerne zu steigern. Damit machen wir jetzt Schluss. Wir schützen unsere Kinder und Jugendlichen – und das ist nicht verhandelbar.“

Staatssekretär Alexander Pröll:

„Österreich hat einen raschen Weg eingeschlagen – und Europa hat es bemerkt. Was wir auf europäischer Ebene klar sehen: Der österreichische Vorstoß hat Schwung in die Sache gebracht. Jetzt bauen wir auf dem Blueprint der Europäischen Kommission auf und setzen ihn konsequent national um. Die Kinder und Jugendlichen haben diesen Schutz verdient.“

Bildungsminister Christoph Wiederkehr: „Ein Verbot alleine ist nicht richtig – aber nicht genug – die zweite Seite der Medaille ist Prävention und Bildung. Wer Kinder wirklich schützen will, muss sie auch befähigen: zu einer selbstbestimmten, suchtkritischen Haltung gegenüber sozialen Medien. Deshalb verstärken wir die Medienbildung an österreichischen Schulen – mit eigenen Fächern, die dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche auf die Chancen, aber auch Risiken von sozialen Medien vorbereitet werden.“

Der heutige Round Table soll bewusst eine breite Perspektive ermöglichen. Eingeladen wurden alle Parlamentsparteien ebenso wie Bildungseinrichtungen, darunter Schulen und Universitäten, sowie gemeinnützige Vereine. Ziel ist es, alle Stimmen zu den beiden zentralen Schwerpunkten – Legistik und Technik – in einen offenen Diskurs einzubinden.

Bis Ende Juni soll ein legistischer und technischer Lösungsvorschlag vorliegen. Die im Rahmen des heutigen Austauschs eingebrachten Inputs sollen in die weiteren Arbeiten einfließen und dort berücksichtigt werden, wo dies sinnvoll und zielführend ist.

Pröll erklärte abschließend: „Mir ist wichtig, dass wir hier den Weg einer breiten Einbindung aller betroffenen Akteure gehen. Ziel ist es, alle relevanten Stimmen mitzunehmen. Wir holen hier die unterschiedlichen Perspektiven ein und werden die eingebrachten Inputs sorgfältig prüfen. Österreich ist dabei Vorreiter und mit diesem Round Table setzen wir weitere wichtige Schritte.“

Bilder von diesem Termin sind über das Fotoservice des Bundeskanzleramts http://fotoservice.bundeskanzleramt.at kostenfrei abrufbar.