SPÖ-Schroll: „Spritpreisbremse sorgt dafür, dass sinkende Treibstoffpreise weitergegeben werden müssen“

Wien (OTS) -

„Die Treibstoffpreise sind nach wie vor hoch. Es ist aber ein gutes Signal, dass die Preise an den Tankstellen aktuell wieder sinken“, so SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. Dabei spielen die gesunkenen Rohölpreise am Weltmarkt eine entscheidende Rolle – aber auch die Spritpreisbremse der Bundesregierung. „Die Spritpreisbremse senkt nicht nur den Spritpreis um rund 10 Cent pro Liter, sondern stellt auch sicher, dass gesunkene Großhandelspreise an die Kund:innen weitergegeben werden müssen“, erklärt Schroll. ****

Dass die aktuellen Preissenkungen auch bei den Kund:innen ankommen, sei kein Selbstläufer. „Früher wurden Preissteigerungen sofort an den Tankstellen spürbar, bei Preissenkungen haben sich die Konzerne hingegen Zeit gelassen und ein Körberlgeld eingesteckt. Genau hier greift die Spritpreisbremse: Sie sorgt dafür, dass sinkende Preise auch wirklich weitergegeben werden müssen und das auch streng kontrolliert wird“, so Schroll.

Die Spritpreisbremse wirkt, das hat die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control festgestellt. Laut Wirtschaftsforschungsinstitut dämpft die Spritpreisbremse die Inflation um etwa einen viertel Prozentpunkt. „10 Cent, die man am Anfang nicht dämpft, kosten unserer Wirtschaft in Folge ein Vielfaches“, so Schroll.

„Wir werden nicht zulassen, dass Ölkonzerne den Menschen in Österreich auf der Nase herumtanzen. Die schlimmsten Zeiten für die Menschen dürfen nicht die besten Zeiten für die Ölkonzerne sein“, so Schroll abschließend. (Schluss) mf/lw