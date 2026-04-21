AVISO: Österreichische Hochschüler_innenschaft lädt zur Konferenz im Rahmen der Hochschulstrategie 2040 mit ua BM Eva-Maria Holzleitner

Wien (OTS) -

Derzeit wird im laufenden Prozess der Hochschulstrategie 2040 in verschiedenen Arbeitsgruppen – von „Freudvoll studieren“ über die Hochschule im internationalen Raum – die Zukunft der Hochschule besprochen. (Medieninfo des Ministeriums)

Österreichische Hochschüler_innenschaft als Stimme der Studierenden

Durch Einwirken der Österreichischen Hochschüler_innenschaft ist es uns gelungen, dass Studierende in alle 8 Arbeitsgruppen eingebunden werden. Mit der Konferenz „Studieren. Verändern.“ wollen wir auch weiterhin Studierende in den Fokus stellen. Selina Wienerroither aus dem Vorsitzteam der Österreichischden Hochschüler_innenschaft sagt dazu: „Wer kennt die Realität an den Hochschulen besser, als die Student_innen, welche dort jährlich hunderte Stunden verbringen. Als gesetzliche Interessenvertretung der Studierenden ist es uns daher ein besonderes Anliegen, genau diesen Blickwinkel stärker einzubringen.“

Die ÖH versteht sich als die Stimme der Studierenden, durch die Konferenz wird dieser Auftrag einmal mehr verstärkt. „Es kommen viele Player zu Wort, die Erfahrungen von Studierenden nehmen aber bislang noch zu wenig Raum in der Debatte ein“, zeigt sich Viktoria Kudrna enttäuscht. „Wir holen die Lebensrealität der Studierenden in den Mittelpunkt.“ Im Rahmen der Konferenz soll ein Raum für Austausch zwischen Vertreter_innen aus Politik, Hochschule, berufliche Interessenvertretungen und Studierenden bzw. Studienvertretungen geschaffen werden. Gemeinsam sollen die nötigen Weichenstellungen für eine zukunftsorientierte, sozial gerechte und nachhaltige Hochschule von morgen besprochen werden.

Auch Ministerin Holzleitner vor Ort

Neben Vertreter_innen der Hochschulen, Interessensgruppierungen und Medien wird auch Frau Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner an der Konferenz teilnehmen, um sich so ein Bild über die gelebte Erfahrung der Studierenden zu machen.

„Wir freuen uns sehr, auch Frau Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner als Gästin begrüßen zu dürfen. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass sich die Politik Zeit nimmt, um die Anliegen der Studierenden anzuhören.“, zeigt sich Umut Ovat (ÖH-Vorsitz) erfreut. „Hier bestätigt sich einmal mehr die Wichtigkeit der Österreichischen Hochschüler_innenschaft als Sprachrohr zur Politik.“, so Ovat

Die Veranstaltung gliedert sich in Keynotes, Podiumsdiskussion, sowie interaktive Formate. Fotos und eine Zusammenfassung der Veranstaltung werden im Nachhinein ausgeschickt.

Studieren. Verändern. – Konferenz zur Hochschulstrategie 2040

Datum: 22.04.2026, 12:30 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Hochschule Campus Wien

Favoritenstraße 232

1100 Wien

Österreich

URL: https://www.oeh.ac.at/veranstaltungen/hsst-konferenz/