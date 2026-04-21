  • 21.04.2026, 12:15:32
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AVISO: Jahrespressekonferenz des Presserats

Der Österreichische Presserat lädt zu seiner Jahrespressekonferenz!

Wien (OTS) - 

TeilnehmerInnen: Christa Zöchling (Sprecherin Senat 3) und Alexander Warzilek (Geschäftsführer)

Themen: Tätigkeitsbericht für das Jahr 2025, Arbeit der Senate, Statistiken (Zahl der Fälle und der medienethischen Verstöße), Analyse einzelner medienethischer Entscheidungen & Ausblick für 2026

Datum & Ort: 27.4.2026, 10:00 Uhr, im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Der Presserat ist ein Verein, der sich für verantwortungsvollen Journalismus einsetzt und dem die wichtigsten Journalisten- und Verlegerverbände Österreichs angehören. Die Mitglieder der Senate des Presserats sind weisungsfrei und unabhängig.

Rückfragen & Kontakt

Presserat
Alexander Warzilek
Telefon: 01/2369984-11
E-Mail: [email protected]

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