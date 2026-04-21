AVISO: Jahrespressekonferenz des Presserats

Wien (OTS) -

TeilnehmerInnen: Christa Zöchling (Sprecherin Senat 3) und Alexander Warzilek (Geschäftsführer)

Themen: Tätigkeitsbericht für das Jahr 2025, Arbeit der Senate, Statistiken (Zahl der Fälle und der medienethischen Verstöße), Analyse einzelner medienethischer Entscheidungen & Ausblick für 2026

Datum & Ort: 27.4.2026, 10:00 Uhr, im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

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