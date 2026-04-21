Spatenstich für Sort4cycle: ARA, Bernegger und Der Grüne Punkt setzen neuen Maßstab für Europas Kreislaufwirtschaft

Wien (OTS) -

Am Standort der Kunststoffsortieranlage TriPlast realisieren die Altstoff Recycling Austria AG (ARA), Bernegger und Der Grüne Punkt ihr neues Werk „Sort4cycle“ – ein europaweit einzigartiges Leuchtturmprojekt für die Zukunft der Kreislaufwirtschaft. Dort werden durch den Prozess UPCYCLE künftig bis zu 41.000 Tonnen Kunststoffe pro Jahr verarbeitet, die bisher überwiegend nur thermisch verwertet werden konnten. Damit werden noch mehr wertvolle Rohstoffe im Kreislauf gehalten und Ressourcen geschont. Ziel ist es, zukünftig Rohstoffe für kontaktsensitive Verpackungen, z.B. im Lebensmittelbereich, für mechanisches und chemisches Recycling herzustellen.

Ab sofort starten die Bauarbeiten für die hochinnovative Recyclinganlage Sort4cycle im Ennshafen, die eine neue Ära für das Kunststoffrecycling einläutet. In der Anlage kommt das von der ARA entwickelte und patentierte Verfahren UPCYCLE zum Einsatz, das es ermöglicht, Reste aus der Sortierung weiterzuverarbeiten, die bisher nur thermisch verwertet werden konnten. Diese Sortierabfälle galten bis dato aufgrund von Verschmutzung, Strukturen oder Größe als nicht recyclingfähig. Sort4cycle gibt ihnen ab 2027 ein neues Leben im Kreislauf und leistet damit einen zentralen Beitrag zur Erreichung der EU Recyclingziele sowie zur Reduktion fossiler Primärrohstoffe. Mit einem Investment von mehr als 40 Mio. Euro stärken die Eigentümer:innen somit gezielt die Rohstoffsouveränität, Innovationskraft und Versorgungssicherheit Österreichs und Europas. Die Inbetriebnahme von Sort4cycle ist Mitte 2027 geplant, wodurch mehr als 20 qualifizierte Green Jobs in Oberösterreich entstehen.

„Wir arbeiten seit mehr als 30 Jahren kontinuierlich daran, die Kreislaufwirtschaft in Österreich weiterzuentwickeln. Mit Sort4cycle setzen wir einen echten Meilenstein – nicht nur national, sondern mit Signalwirkung weit über Österreich hinaus. Die Anlage ist ein entscheidender Schritt, um Kunststoffkreisläufe zu schließen und perspektivisch auch den Einsatz von Rezyklaten in sensiblen Bereichen wie Lebensmittelverpackungen vorzubereiten. Das ist zentral für Klimaschutz, Ressourcenschonung, europäische Rohstoffunabhängigkeit und die Resilienz unserer Wirtschaft“, so ARA Vorstand Thomas Eck.

Sort4cycle sorgt für innovatives Recycling am Standort der Sortieranlage TriPlast

Mit der Eröffnung von TriPlast im Jahr 2024 setzten ARA, Bernegger und Der Grüne Punkt einen neuen Maßstab in der Kunststoffsortierung in Europa. Die Hightech Sortieranlage verarbeitet pro Stunde bis zu 20 Tonnen Material aus dem Gelben Sack bzw. der Gelben Tonne – rund 100.000 Tonnen jährlich. Durch Sort4cycle wird diese Erfolgsgeschichte konsequent weitergeschrieben und auf die nächste Innovationsstufe gehoben. Neben Material aus dem TriPlast Output können auch zusätzliche Mengen aus anderen Sortieranlagen bis zu einem Umfang von 41.000 Tonnen pro Jahr verarbeitet werden.

„Sort4cycle macht Oberösterreich einmal mehr zu einem Innovations Hotspot der Kreislaufwirtschaft. Die bewusste Errichtung am TriPlast Standort erlaubt kurze Transportwege und höchste Effizienz. Mit zusätzlicher Feinsortierung und Reinigung schaffen wir die Voraussetzung für noch präzisere Stofftrennung und maximale Wertschöpfung aus Abfällen. Wir freuen uns, mit diesem Projekt einen wesentlichen Beitrag zu einer funktionierenden Kunststoffkreislaufwirtschaft zu leisten“, sagt Kurt Bernegger, Geschäftsleitung Bernegger GmbH.

Zwei technologische Säulen von Sort4cycle

Sort4cycle vereint zwei voneinander unabhängige, aber sich ergänzende Innovationsbereiche: Die sogenannte „Advanced-Scale-Nachsortierung“ und den weiterentwickelten UPCYCLE-Prozess.

1. Advanced-Scale-Nachsortierung – KI-basiert & mechanisch Food-Grade-tauglich

Ein zentraler Teil von Sort4cycle ist eine neuartige, KI-basierte Hochleistungs-Nachsortierung im industriellen Maßstab. Diese ermöglicht es, hochreines Material aus komplexen Stoffströmen zu gewinnen, das gezielt für das mechanische Recycling vorbereitet ist. Sort4cycle schafft damit die technologische Grundlage für zukünftige lebensmitteltaugliche Rezyklate auf mechanischem Weg – ein wahrer Meilenstein der Kreislaufwirtschaft.

2. UPCYCLE-Prozess – hochwertige Verwertung bislang nicht recyclingfähiger Fraktionen

Der zweite zentrale Anlagenbestandteil ist der UPCYCLE-Prozess in einer optimierten Ausbaustufe. Dieser fokussiert auf Kunststofffraktionen, die aufgrund von Verschmutzung, Materialvielfalt oder Partikelgröße bislang Großteils der thermischen Verwertung zugeführt wurden. Durch verbesserte Prozesse und Materiallenkung wird deren stoffliche Nutzung deutlich erhöht – auch als Feedstock für chemisches Recycling.

Nächstes Ziel mit Blick auf das Jahr 2030: EFSA konformes lebensmitteltaugliches Material durch mechanisches Recycling

Durch Sort4cycle werden einzelne Kunststofffraktionen gezielt angereichert und gereinigt. Vor allem die dabei gewonnene Polyolefin Fraktion wird für hochwertige Anwendungen wie den Lebensmittelbereich vorbereitet.

„Als europäische Plattform, die hochwertige Lösungen für die Rohstoffversorgung der Kunststoffverpackungs Kreislaufwirtschaft bereitstellt, freut sich Der Grüne Punkt über die Fortsetzung seines Engagements in Österreich. Die neue Sort4cycle Anlage wird unser Netzwerk an Standorten zur Aufbereitung von Einsatzstoffen für das chemische Recycling sowie unsere mechanischen Recyclingstandorte in Italien, Deutschland und Frankreich sinnvoll ergänzen. Diese erfüllen höchste Qualitätsanforderungen und unterstützen Verpackungshersteller dabei, die Vorgaben der PPWR zu erreichen. Angesichts geopolitischer Spannungen, steigender Rohstoffpreise und verschärfter EU Recyclingquoten braucht Europa industrielle Lösungen, die heute funktionieren und morgen skalierbar sind“, betont Denis Völler, Geschäftsführer Der Grüne Punkt.



Über die ARA

Zukunft. Kreislauf. Wirtschaft. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) als treibende Kraft der österreichischen Abfall- und Kreislaufwirtschaft und ist Marktführer unter den Sammel- und Verwertungssystemen für Verpackungen, Elektroaltgeräten und Batterien.

Die ARA mit ihren Tochterunternehmen ARAplus GmbH, Austria Glas Recycling GmbH, DiGiDO GmbH, Digi-Cycle GmbH, ERA GmbH und TriPlast GmbH gilt heute als internationale Best Practice und entwickelt als Partner der Wirtschaft maßgeschneiderte Lösungen in der Abfall- und Kreislaufwirtschaft: von Entpflichtung über Stoffstrommanagement und Circular Design bis hin zu Nachhaltigkeitskommunikation und Digitalisierung der Kreislaufwirtschaft. Die ARA AG serviciert mehr als 15.000 Kunden. Sie steht im Eigentum heimischer Unternehmen und agiert als Non-Profit Unternehmen nicht gewinnorientiert. www.ara.at

Über Bernegger

Wir bewegen nachhaltig, seit mehr als 75 Jahren. Als Familienunternehmen in Molln gegründet ist Bernegger in den Bereichen Bau, Rohstoff und Umwelt tätig. An 20 Standorten mit rund 1000 MitarbeiterInnen werden heute durch Handschlagqualität, Mut und viele starke Hände innovative Projekte umgesetzt, welche sogar mit nationalen und internationalen Nachhaltigkeitspreisen ausgezeichnet wurden. Vor allem im Bereich Recycling und Abfallwirtschaft leisten wir einen wichtigen Beitrag zu einer intakten Umwelt. Die Einhaltung hoher Umweltschutzstandards liegt uns dabei ganz besonders am Herzen. Unsere Tätigkeit steht ganz im Zeichen der Kreislaufwirtschaft, welche bei Bernegger nicht erst eingeführt, sondern bereits gelebt wird. www.bernegger.at

Über Der Grüne Punkt

Der Grüne Punkt ist als Dienstleister für die erweiterte Produzentenverantwortung, als führender Sekundärrohstofflieferant für Kunststoffe und als Premium-Produzent von Kunststoffrezyklaten der Lösungsanbieter für die Bedürfnisse der Kreislaufwirtschaft. Die Der Grüne Punkt Holding GmbH & Co. KG hat mit dem Grünen Punkt® als Markenzeichen das duale System in Deutschland mit eingeführt und aufgebaut und steht für intelligente Rücknahmesysteme sowie die Entwicklung und Vermarktung innovativer Rezyklate und Dienstleistungen. Die Systec Plastics stellt an den Standorten Eisfeld und Hörstel Premiumrezyklate der Marke Systalen® für den internationalen Markt her. Die Unternehmen der Der Grüne Punkt Holding GmbH & Co. KG gehören zur Unternehmensgruppe Green Dot Global S.à r.l. www.gruener-punkt.de