ALLESUNI: WU beteiligt sich mit Videobeitrag am Aktionstag

Wien (OTS) -

Im Rahmen des heutigen österreichweiten Aktionstags der Universitäten beteiligt sich die WU mit einem eigenen Video, in dem führende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft die Bedeutung gut ausgestatteter Universitäten für Innovation, wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftlichen Fortschritt hervorheben. Der Aktionstag findet erstmals unter dem Motto #ALLESUNI statt und macht die Leistungen der öffentlichen Universitäten für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft sichtbar.

Im Videobeitrag der WU kommen ehemalige WU Manager*innen des Jahres und Rektor Rupert Sausgruber zu Wort. Christopher Schläffer, Gründer und Executive Chairman von NYOUM (WU Manager des Jahres 2022), Patricia Neumann, CEO und Head of Smart Infrastructure bei der Siemens AG Austria (WU Managerin des Jahres 2024), Anette Klinger, Geschäftsführung IFN Beteiligungs GmbH (WU Managerin des Jahres 2019) und Georg Kapsch, CEO der Kapsch TrafficCom AG (WU Manager des Jahres 2025) erläutern darin, warum Universitäten Innovation ermöglichen, sozialen Aufstieg durch qualitätsvolle und leistbare Bildung fördern und als starke Partnerinnen von Wirtschaft und Gesellschaft wesentlich zur Zukunftsfähigkeit des Standorts beitragen.

Jeder staatlich investierte Euro zahlt sich mehrfach aus

Rektor Rupert Sausgruber hebt im Video hervor, dass sich Investitionen in Universitäten mehrfach auszahlen: Gerade angesichts des demografischen Wandels und tiefgreifender technologischer Veränderungen sind gut ausgestattete öffentliche Universitäten entscheidend, um ausreichend hoch qualifizierte Fachkräfte auszubilden und den Wohlstand langfristig zu sichern. „Die Steuern, die zukünftige Absolvent*innen zahlen werden, übersteigen die Ausbildungskosten für den Staat um ein Vielfaches. Darum zahlt sich jeder Euro, der an öffentlichen Universitäten investiert wird, für den Staat und die Gesellschaft aus.“

Gemeinsame Initiative der österreichischen Universitäten

Der Aktionstag der Universitäten findet erstmals anlässlich des von den Vereinten Nationen ausgerufenen Welttags der Kreativität und Innovation statt. Unter dem Motto #ALLESUNI setzen die öffentlichen Universitäten Österreichs damit ein gemeinsames Zeichen für die Bedeutung leistungsfähiger Hochschulen und deren Beitrag zu Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit.



Alles zum Aktionstag der UNIKO: https://uniko.ac.at/newsroom/event/