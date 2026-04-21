  • 21.04.2026, 09:54:32
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REMINDER: wiiw-Frühjahrsprognose Osteuropa - Pressekonferenz - Mittwoch, 29. April 2026, 09:30 Uhr

Welche Folgen hat der Iran-Krieg für die Wirtschaft in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, welche Auswirkungen hat er auf den Ukraine-Krieg und was bedeutet der Machtwechsel in Ungarn?

Wien (OTS) - 

Wir laden Sie sehr herzlich zu unserem Pressegespräch ein!

Wann: Mittwoch, 29. April 2026, 09:30 Uhr

Wo: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), Seminarraum im Souterrain, Rahlgasse 3, 1060 Wien

Für die Teilnahme registrieren Sie sich bitte hier.

Im Fokus unserer Prognose für 23 Länder (inkl. Russland und Ukraine) stehen folgende Fragen:

  • Bringt der Iran-Krieg das Wachstum in Mittel-, Ost- und Südosteuropa zum Erliegen?
  • Wie wirkt sich der zweite große Energiepreisschock innerhalb weniger Jahre aus?
  • Was bedeutet der Iran-Krieg für Russland und die Ukraine?
  • Was könnten die Folgen für Russlands Krieg gegen die Ukraine sein?
  • Welche ökonomischen Auswirkungen hat der Machtwechsel in Ungarn?
  • Könnte ein längerer Krieg im Nahen Osten manche Länder Osteuropas in eine Rezession stürzen?
  • Beobachten wir das Ende des investitionsgetriebenen Wachstumsmodells in CEE?
  • Wie wichtig sind die stark gestiegenen Verteidigungsausgaben für das Wachstum?
  • Geraten Industrieunternehmen in der Region aufgrund steigender Lohnkosten und starker Konkurrenz aus China unter Druck?
  • Welche Wachstumsimpulse sind von Osteuropa für Österreich zu erwarten?
  • Welche Chancen und Risiken ergeben sich mittelfristig für Österreichs Wirtschaft?

Ihre Gesprächspartner:

Mario Holzner, Direktor des wiiw

Richard Grieveson, stv. Direktor des wiiw, Hauptautor der Prognose

Wir freuen uns auf Sie!

wiiw-Frühjahrsprognose Osteuropa - Pressekonferenz

Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) präsentiert seine neue Konjunkturprognose für 23 Staaten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (inkl. Russland und Ukraine).

Datum: 29.04.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche - wiiw
Rahlgasse 3
1060 Wien
Österreich

URL: https://wiiw.ac.at/pressekonferenz-fruehjahrsprognose-osteuropa-e-747.html

Anmeldung zur Pressekonferenz

Rückfragen & Kontakt

Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)
Mag. Andreas Knapp
Telefon: +43 680 1342 785
E-Mail: [email protected]

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[Mittwoch, 29.04.2026, 09:30]

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