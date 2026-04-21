„Teil der Lösung“: Lilian Klebow und Max Fischnaller machen sich für BOKU-Forschung stark

Wien (OTS) -

Erstmals begehen Österreichs Universitäten den 21. April mit einem Aktionstag unter dem Motto „Alles Uni“. Prominente erzählen, welche Rolle Forschung und Kreativität in ihrem Leben spielen und warum sie Unis für wichtig halten. Die Schauspieler Lilian Klebow und Max Fischnaller setzen gemeinsam mit BOKU-Rektorin Eva Schulev-Steindl ein sichtbares Zeichen für Wissenschaft mit Wirkung. Gemeinsam unterstreichen sie die Bedeutung der Universitäten als Motor für nachhaltige Lösungen – und als Orte, an dem Zukunft gestaltet wird.

Wenn Böden durch Trockenheit an Fruchtbarkeit verlieren, Starkregen ganze Siedlungsräume bedroht oder fossile Rohstoffe durch nachhaltige Alternativen ersetzt werden müssen, braucht es mehr als gute Absichten, es braucht Forschung, Mut - und Lösungen. „Als jemand, der gerne ,Teil der Lösung‘ sein möchte, finde ich das eine wunderbare und wichtige Chance, die BOKU am Aktionstag für die Sichtbarkeit der Universitäten unterstützen zu dürfen“, sagt Lilian Klebow. Denn die Lösungen für die großen Fragen unserer Zeit entstehen nicht zufällig. Sie entstehen im Labor, auf dem Versuchsfeld und im Hörsaal – dort, wo Wissenschaft konkrete Antworten auf reale Herausforderungen entwickelt.

Wissenschaft, die wirkt

„Die Wissenschaft muss heute die Problemfelder von Politik, Wirtschaft, Verwaltung und NGOs aufgreifen und Lösungen finden, die relevant und nutzbar sind“, betont Rektorin Eva Schulev-Steindl. „Die BOKU ist die einzige technische Universität in Österreich, die ihre gesamte Forschung und Lehre konsequent auf Life Sciences ausgerichtet hat.“ Dass Wissenschaft Begeisterung weckt, zeigt auch Klebow persönlich: „Ich habe mich sogar schon einmal erkundigt, ob ich noch auf der BOKU studieren könnte. Meine Tochter träumt davon, das eines Tages zu tun.“

Gemeinsam mit ihrem „Soko Donau“-Kollegen Max Fischnaller besuchte die Schauspielerin das BOKU River Lab am Brigittenauer Sporn – den Drehort einer kommenden Folge. Mit seinem 90 Meter langen und bis zu 25 Meter breiten Flussdurchlauf ermöglicht das Labor weltweit einzigartige Grundlagen- und angewandte Forschung und ist ein Aushängeschild der Lehre an der BOKU. „Das Getöse, wenn die Schleuse geöffnet wird und 10.000 Liter Donauwasser pro Sekunde durchströmen, bleibt unvergesslich“, sagt Fischnaller – beeindruckt von der Arbeit hinter den Kulissen.

Ganzheitlich denken, nachhaltig handeln

Was die BOKU so einzigartig macht, ist ihr ganzheitlicher Zugang: Jeder Studiengang verbindet Natur- und Ingenieurwissenschaften mit Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. „So entstehen Lösungen, die nicht nur technisch machbar, sondern auch gesellschaftlich tragfähig sind“, so Schulev-Steindl. Gerade in Zeiten von Klimawandel, Ressourcenknappheit und steigenden Lebenshaltungskosten ist Forschung unsere wichtigste Zukunftsversicherung - u​nd Universitäten machen sie möglich.

Im begleitenden Video sind Lilian Klebow, Max Fischnaller und Rektorin Eva Schulev-Steindl im BOKU River Lab zu sehen und geben Einblicke in die Forschung vor Ort: https://www.youtube.com/watch?v=WKBdA4NXFck