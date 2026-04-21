2 Jahre Bundesschatz: 170.000 Konten und 10 Milliarden sicher veranlagtes Volumen

Wien (OTS) -

Am 22. April 2026 feiert www.bundesschatz.at, das Geldanlageprodukt des Bundes, seinen zweiten Geburtstag. Bundesschatz hat sich als sicherer Hafen und verlässliche Alternative zu klassischen Sparformen in turbulenten Zeiten fest etabliert. Seit dem Start vor zwei Jahren wurden mehr als 170.000 Konten eröffnet. Zum zweiten Geburtstag feiert Bundesschatz auch erstmals ein veranlagtes Volumen von über zehn Milliarden Euro. Damit hat sich das veranlagte Volumen im zweiten Jahr um sechs Milliarden Euro erhöht und damit mehr als verdoppelt.

Kundinnen und Kunden profitieren regelmäßig von Zinsanpassungen, die sich an den aktuellen Zinserwartungen am Geld- und Kapitalmarkt orientieren. Zuletzt stiegen die Zinsen für alle Laufzeiten und liegen nun zwischen 1,95 % p.a. (1 Monat) und 3,10 % p.a. (10 Jahre). Die attraktiven Zinsen gelten für alle Kundengruppen, egal ob es sich um privates Sparen, mündelsichere Veranlagungen für Dritte oder Treuhandkonten bei Pflegschaftsfällen und Insolvenz handelt. Auch für Selbstständige ist Bundesschatz attraktiv, da mit der Geltendmachung des Gewinnfreibetrages gemäß § 14 EStG Steuern gespart werden können. Seit Ende März ist Bundesschatz zudem im Bankenrechner der Arbeiterkammer sowie auf der Vergleichsplattform Durchblicker gelistet. Der Vergleich zeigt: Die Konditionen sind im Vergleich zu ähnlichen Sparprodukten hervorragend, denn Bundesschatz ist kostenlos, zahlt faire Zinsen und bietet trotzdem die allerhöchste Sicherheit.

Grüner Bundesschatz weiterhin sehr beliebt

Knapp zwei Milliarden Euro des von Privaten investierten Volumens entfallen auf Grüne Bundesschätze mit Laufzeiten von sechs Monaten und vier Jahren. Die eingezahlten Beträge dienen der Finanzierung von Staatsausgaben und Investitionen, welche die grüne Transformation vorantreiben und der Klimawandelanpassung dienen. Kundinnen und Kunden leisten damit einen positiven Beitrag zur eigenen Umwelt und Lebensqualität in Österreich. Die erzielten Umweltauswirkungen werden in einem Grünen Investorenbericht, der auf der Bundesschatzwebsite veröffentlicht wird, transparent und leicht zugänglich sichtbar gemacht.

Finanzminister Markus Marterbauer: „Ich bin selbst ein zufriedener Bundesschatz-Sparer. Gerade in Zeiten volatiler Finanzmärkte ist eine sichere und risikoarme Geldanlage von großer Bedeutung, das zeigt das hohe veranlagte Volumen. Mit dem grünen Bundesschatz ist es darüber hinaus möglich, einen positiven Beitrag im Hinblick auf unser aller Lebensqualität zu leisten.“

„Seit zwei Jahren zeigt der Bundesschatz, wie einfach und niederschwellig der Zugang zu staatlichen Finanzinstrumenten sein kann. Mit der ID Austria können Bürgerinnen und Bürger in wenigen Schritten ein Konto eröffnen und ihr Geld anlegen. Knapp zwei Milliarden Euro des investierten Volumens entfallen auf den Grünen Bundesschatz und werden gezielt für Investitionen im Bereich der grünen Transformation eingesetzt. Anlegerinnen und Anleger können so bewusst einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in Österreich leisten“, so Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl.

Markus Stix, Sprecher der Geschäftsführung der Bundesfinanzierungsagentur, ergänzt: „Eine Investition in Bundesschatz ist ein starkes Bekenntnis zur Republik Österreich und reduziert die Abhängigkeit Österreichs von internationalen Investorengruppen. Danke an alle bisherigen Kundinnen und Kunden für Ihr Vertrauen. Am zweiten Geburtstag von Bundesschatz können wir mit Stolz sagen: Möge der Bundesschatz immer mit uns sein.“

Über Bundesschatz

Bundesschätze sind fixverzinste Wertpapiere der Republik Österreich, die direkt bei der Republik Österreich erworben werden können. Sie sind in verschiedenen Laufzeiten von einem Monat bis zu zehn Jahren bereits ab 100 Euro verfügbar. Sie eignen sich damit für alle Bedürfnisse einer sicheren Geldanlage und sind insbesondere für kostenbewusste Privatanlegerinnen und Privatanleger interessant, da seitens der Republik Österreich keinerlei Spesen oder Gebühren verrechnet werden. Für alle, die ihr Geld besonders nachhaltig veranlagen möchten, werden Bundesschätze auch im grünen Format angeboten. Der Erwerb von Bundesschätzen erfolgt über die Webseite www.bundesschatz.at, ist aber auch in analoger Form möglich.

Weiterführende Links:

https://www.bankenrechner.at/bundesschatz

https://durchblicker.at/wissen/bundesschatz

Fotos: https://flic.kr/s/aHBqjCRqqm