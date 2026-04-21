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AVISO: Pressekonferenz der Volksanwaltschaft – Präsentation des Jahresberichts 2025

Luisser, Schwarz und Achitz stellen ihre Arbeitsschwerpunkte vor – 28. April 2026, 10:00 Uhr

Wien (OTS) - 

Volksanwalt Christoph Luisser, Volksanwältin Gaby Schwarz und Volksanwalt Bernhard Achitz informieren über die wichtigsten Ergebnisse der Tätigkeit der Volksanwaltschaft im Jahr 2025, zentrale Beschwerdeschwerpunkte sowie aktuelle Entwicklungen im Bereich der „Kontrolle der öffentlichen Verwaltung“ sowie der „Präventiven Menschenrechtskontrolle“.

Mit

  • Volksanwalt Dr. Christoph Luisser
  • Volksanwältin Gaby Schwarz
  • Volksanwalt Mag. Bernhard Achitz

Termin: Dienstag, 28. April 2026, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien und online via Livestream.

Die Volksanwaltschaft lädt Vertreterinnen und Vertreter der Medien zur Pressekonferenz. Im Anschluss an die Präsentationen besteht die Möglichkeit für Fragen und Einzelinterviews.

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]. Gerne schicken wir angemeldeten Medien die Presseunterlagen vorab zu bzw. einen Zugang zum Livestream. Ihre Fragen können Sie auch direkt im Livestream stellen. Diese werden während der Pressekonferenz beantwortet.

Alle weiteren Interessierten können die Pressekonferenz über die Website der Volksanwaltschaft verfolgen unter www.volksanwaltschaft.gv.at.

Rückfragen & Kontakt

Volksanwaltschaft
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Mag.a Agnieszka Kern, MA
Telefon: +43 (0) 664 844 0903
E-Mail: [email protected]
https://www.volksanwaltschaft.gv.at

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