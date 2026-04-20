  • 20.04.2026, 17:38:33
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WB-Graf: Gewerbediesel jetzt einführen und Inflationswelle verhindern

Wien (OTS) - 

Der Wirtschaftsbund unterstützt den gemeinsamen Appell der Spitze der Wirtschaftskammer Österreich sowie großer Branchen nachdrücklich: Die rasche Einführung eines Gewerbediesels ist ein entscheidender Schritt, um die heimische Wirtschaft zu entlasten und eine neue Inflationswelle zu verhindern.

„Unsere Betriebe stehen massiv unter Druck. Die Treibstoffkosten sind ein zentraler Preistreiber entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vom Transport über die Produktion bis hin zum Endverbraucher. Wenn wir jetzt nicht handeln, riskieren wir steigende Preise und eine erneute Belastung für Unternehmen und Konsumenten“, betont Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf.

Ein Gewerbediesel wäre eine zielgerichtete und rasch wirksame Maßnahme. Es sollte die CO2-Bepreisung befristet ausgesetzt oder zumindest gesenkt werden und die Mineralölsteuer auf EU-Mindestniveau sinken. Das würde nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe stärken, sondern auch die Versorgungssicherheit stabilisieren und preisdämpfend wirken.

„Gerade in der aktuell wirtschaftlich herausfordernden Phase, dürfen wir keine neuen Kostenlawinen auslösen. Es braucht jetzt klare und mutige Entscheidungen, um den Standort Österreich zu stärken und die Kaufkraft zu sichern. Es geht um nichts weniger als die Stabilität unserer Wirtschaft und leistbare Preise für die Menschen im Land. Jetzt ist die Zeit zu handeln“, so Graf abschließend.

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