  • 20.04.2026, 15:43:33
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WB-Graf zur EU-Lohntransparenzrichtlinie: Österreich darf nicht zum Bürokratie-Musterschüler werden

Wien (OTS) - 

Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf warnt vor erheblichen zusätzlichen bürokratischen Belastungen für heimische Unternehmen durch die geplante Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie in Österreich. „Die Zielsetzung, Einkommensunterschiede zu reduzieren, ist richtig. Die Umsetzung darf aber nicht zur Bürokratiefalle für unsere Betriebe werden“, so Graf.

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten brauche es Entlastung statt zusätzlicher Berichtspflichten und komplexer Dokumentationsvorgaben. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen stünden bereits unter erheblichem Kosten- und Wettbewerbsdruck, der durch neue Verpflichtungen weiter verschärft würde.

Umsetzung mit Augenmaß statt zusätzlicher Belastungen
Österreich verfüge bereits über ein bewährtes System der Entgeltregelungen, betont Graf. Rund 98 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seien durch Kollektivverträge erfasst, die transparente und faire Lohnstrukturen sicherstellen. „Dieses funktionierende System muss bei der Umsetzung berücksichtigt werden. Klar ist auch: Österreich darf hier nicht wieder über das Ziel hinausschießen und sich zum Bürokratie-Musterschüler machen“, so Graf.

Zudem zeigen Erfahrungen aus anderen EU-Mitgliedstaaten, dass überbordende Regelungen rasch zu einem massiven bürokratischen Aufwand führen können. „Mehr Bürokratie schafft keine Gleichstellung. Entscheidend sind strukturelle Maßnahmen wie der Ausbau der Kinderbetreuung und bessere Rahmenbedingungen für Vollzeitbeschäftigung. Es braucht klare, praktikable Regelungen ohne zusätzliche Belastungen für unsere Betriebe“, so Graf abschließend.

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