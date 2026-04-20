SPÖ-Moitzi zur KlimaTicket-Aktion: „Umstieg auf Öffis attraktiver machen“

Wien (OTS) -

SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi begrüßt die neue Kennenlern-Aktion rund um das KlimaTicket Ö, die Mobilitätsminister Peter Hanke heute in seiner Grundsatzrede vorgestellt hat. „Das Klimaticket ist ein attraktives Angebot für hunderttausende Pendler:innen in ganz Österreich. Mit der Kennenlern-Aktion soll der Umstieg auf Öffis noch attraktiver werden“, so Moitzi. ****

Wer zwischen 1. Mai und 30. Juni 2026 (Gültigkeitsbeginn) ein Klimaticket kauft, kann dieses bereits nach zwei Monaten Nutzung kostenlos beenden. Interessierte können damit um 233 Euro (ermäßigt 175 Euro) zwei Monate alle teilnehmenden Öffi-Angebote österreichweit nutzen. Außerhalb der Kennenlern-Aktion ist eine Beendigung des Klimatickets erst nach sieben Monaten möglich, um Planungssicherheit zu garantieren und taktische Umgehungen zu vermeiden.

Gerade in Zeiten hoher Treibstoffpreise sei es entscheidend, leistbare und flexible Mobilitätsangebote zu schaffen. Moitzi betont: „Wer den öffentlichen Verkehr einmal regelmäßig nutzt, erkennt schnell die Vorteile – von der Kostenersparnis bis zum Beitrag zum Klimaschutz“, so Moitzi. Gleichzeitig arbeitet die Regierung am weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs. „Denn das beste Argument für den Umstieg auf öffentlichen Verkehr ist die Größe und Qualität des Angebots“, so Moitzi.

Minister Hanke hat heute ebenfalls seinen Plan für den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur in Park-and-ride-Anlagen vorgestellt. Bereits bis 2027 entstehen 100 zusätzliche Ladepunkte, bis 2030 insgesamt 400. Zudem wird das Laden für Besitzer:innen von ÖBB-Ladekarten ab dem 1. Mai spürbar günstiger: Für sechs Monate senken die ÖBB den Tarif bei ihren E-Ladesäulen um 11 Cent pro Kilowattstunde. (Schluss) mf/lw