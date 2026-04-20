Pflege neu gedacht – Neues Haus Haidehof in Simmering

Wien (OTS) -

Die Häuser zum Leben und die SOZIALBAU AG präsentieren das Siegerprojekt für den Neubau des Pensionisten-Wohnhauses am Standort Wien-Simmering.

Investition in die Zukunft der Pflegeinfrastruktur

Der Neubau ist ein zentraler Baustein der modernen Pflegestrategie der Stadt Wien. „Die Schaffung zusätzlicher Pflegeplätze und moderner Infrastruktur ist eine zentrale Maßnahme, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden. So können wir den Wiener*innen auch künftig qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung bieten und ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen“ , so Sozialstadtrat Hacker.

Ein neues Haus zum Leben für Simmering

Nach der bereits abgeschlossenen Abtragung des Bestandsgebäudes wird das Gelände nun vorbereitet, damit ab Ende 2027 ein modernes Pflegewohnhaus sowie neuer geförderter Wohnraum entstehen können. NEOS Wien-Gemeinderätin Arabel Bernecker-Thiel: „Die Zahl der Seniorinnen und Senioren wird in den nächsten Jahren signifikant steigen. Gleichzeitig bleiben diese länger fit und aktiv, mit anderen Ansprüchen und einem später einsetzenden Pflegebedarf. Das Haus Haidehof mit seinem modernen, inklusiven Konzept denkt diese Entwicklungen bereits mit.“



Mit dem Neubau entstehen zusätzliche Pflegeplätze, ergänzt durch vielfältige Gemeinschaftsflächen und Grätzl-Angebote. „Durch grün gestaltete Freiflächen, offen angelegte Plätze und einladende Begegnungsräume entstehen lebendige Grätzlzentren, die das Miteinander im Stadtteil fördern, den sozialen Zusammenhalt stärken und eine hohe Lebensqualität für alle Generationen bieten“ , so Bezirksvorsteher Thomas Steinhart. Bewohner*innen, Besucher*innen und Mitarbeiter*innen betreten das neue Pflegewohnhaus über einen begrünten, lebendigen Vorplatz an der Rhezakgasse, der zum Ankommen und Verweilen einlädt. Durch das offen gestaltete Erdgeschoss öffnet sich der Blick zum Garten und zum neu entstehenden Grätzlpark. Eine große Gartenterrasse sowie der Platz zwischen Pflegewohnhaus und Wohnanlage laden zum gemeinsamen Verweilen und Austausch ein.

Mitten im Grätzl

Zusätzliche Impulse für das Grätzl entstehen durch vorgesehene Räumlichkeiten für Gesundheitsdienstleister und einen generationenübergreifenden Pensionist*innenklub für die Stadt Wien. Gemeinsam mit dem neuen Haus zum Leben entsteht auf dem Areal auch geförderter, leistbarer Wohnraum. „Mit diesem Neubauprojekt gehen wir bewusst neue Wege im Sinne unserer Häuserstrategie 2030+. Wir denken Pflege, Wohnen und Nachbarschaft zusammen und schaffen damit ein zukunftsweisendes Modell für die Betreuung älterer Menschen in Wien“ , betont Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben.

Anders als bisher wird das Bauvorhaben nicht direkt von den Häusern zum Leben errichtet, sondern über ein Bauträgermodell umgesetzt. Dadurch können sich die Häuser zum Leben auf ihre Kernkompetenz – beste Pflege und Betreuung – konzentrieren und die Projekte zukunftssicher gestalten.

SOZIALBAU AG wird Neubau realisieren

Mit ihrem Konzept – fokussiert auf Energieeffizienz, klimafitte Bauweise und flexible Nutzungsmöglichkeiten durch kleinteilige Wohneinheiten – überzeugte im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahren die SOZIALBAU AG. „In Simmering entsteht in den kommenden Jahren eine spannende Kombination aus Pflegewohnhaus und gefördertem Wohnbau. Damit bringen wir Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen – von Familien mit Kleinkindern bis hin zu Senior*innen – auf eine Weise zusammen, die Begegnung und Austausch aktiv fördert“ , betont Hannes Stangl, Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter und technischer Direktor der SOZIALBAU AG. Der Neubau überzeugt zudem mit kurzen Wegen, hellen Räumen, flexiblen Angeboten und modernen Arbeitsplätzen, die den Alltag von Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen nachhaltig verbessern.

Die Fertigstellung ist für 2030 geplant. Dann können auch die ersten Bewohner*innen in ihr neues Zuhause einziehen.

Projekt ist Teil der Häuserstrategie 2030+

Der Neubau in Simmering markiert einen weiteren Meilenstein der Häuserstrategie 2030+, die in Kooperation mit dem Fonds Soziales Wien (FSW) und der Stadt Wien umgesetzt wird. Durch die Modernisierungen der Häuser Föhrenhof, Trazerberg und An der Türkenschanze haben die Häuser zum Leben in den vergangenen Jahren bereits zusätzliche Pflegeplätze für Wien geschaffen. Auch bei bestehenden Standorten gehen sie verantwortungsvoll mit Veränderungen um – mit Fokus auf die Bedürfnisse der Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen und Anrainer*innen. Die Häuserstrategie 2030+ ist damit nicht nur ein Bauprogramm, sondern ein Zukunftsversprechen für eine Stadt, die soziale Sicherheit, Pflege- und Lebensqualität miteinander verbindet.

Über SOZIALBAU AG

Die SOZIALBAU AG ist mit rd. 56.000 verwalteten Wohnungen das größte gemeinnützige Wohnungsunternehmen Österreichs und maßgeblich in der Entwicklung und Projektsteuerung von Stadtquartieren tätig.

Über die Häuser zum Leben

Die Häuser zum Leben sind mit 30 Pensionisten-Wohnhäusern in 21 Wiener Gemeindebezirken der größte Anbieter von Senior*innenbetreuung in Österreich. Die Häuser zum Leben bieten die meisten Pflege- und Wohnplätze im Land an. Zudem besuchen tausende ältere Menschen täglich die wienweiten Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien, die ebenfalls von den Häusern zum Leben betrieben werden. Die Häuser zum Leben werden gefördert vom Fonds Soziales Wien (FSW) aus Mitteln der Stadt Wien.