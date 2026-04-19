  • 19.04.2026, 14:14:32
  • /
  • OTS0020

Schwarz/Grüne ad Schmidt: „Ohne fairen Beitrag von Superreichen zahlt die Mitte"

Grüner Budgetsprecher kritisiert fehlende Pläne für Besteuerung von Millionenerbschaften und befürchtet soziale Schieflage im kommenden Budget

Wien (OTS) - 

Der Grüne Budgetsprecher Jakob Schwarz reagiert mit deutlichen Worten auf die heutigen Aussagen von Staatssekretärin Michaela Schmidt in der Pressestunde: „Die Wahrheit ist: Die SPÖ verspricht viel, und am Ende zahlt die Mitte der Bevölkerung für die Budgetkonsolidierung. Das ist ungerecht.“

„Bisher wurden Öffi-Tickets verteuert, der Klimabonus gestrichen und bei Familien oder Pensionist:innen gekürzt. Von einer Besteuerung von Millionen- und Milliardenerbschaften fehlt weiter jede Spur. Und genau das droht nun wieder. Selbst der Finanzminister hat bereits angekündigt, dass ein fairer Beitrag der Superreichen in dieser Legislaturperiode nicht mehr geplant ist“, kritisiert Schwarz.

Er betont die Grünen Prioritäten für das kommende Budget. „Wir sind für mehr Fairness. Wir brauchen soziale Gerechtigkeit und ökologische Vernunft. Denn wenn die Regierung so weiter macht wie bisher, zahlt die Mitte drauf und den Kindern bleibt die Rechnung“, so Schwarz abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright