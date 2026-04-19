- 19.04.2026, 12:13:03
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REMINDER: NEOS-AVISO: Podiumsdiskussion zu Reformen des österreichischen Steuersystems am Dienstag, 21. April, 18.30 Uhr
mit NEOS-Finanzsprecher Markus Hofer und Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis.
NEOS veranstalten am kommenden Dienstag um 18.30 Uhr im Parlament eine Podiumsdiskussion zu aktuellen Herausforderungen und Reformperspektiven im österreichischen Steuersystem.
Gemeinsam mit Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis werden zentrale steuerpolitische Fragestellungen diskutiert und mögliche Reformansätze beleuchtet. Ziel der Veranstaltung ist es, praktische Perspektiven zusammenzuführen und neue Ideen für ein effizienteres und gerechteres Steuersystem zu erörtern.
Im Mittelpunkt stehen unter anderem folgende Themen:
- Möglichkeiten zur Senkung der Lohnnebenkosten und deren Gegenfinanzierung
- Auswirkungen der Einkommensteuerprogression auf Arbeitsleistung und Unternehmertum
- Vereinfachungen im Steuer- und Abgabensystem, insbesondere aus Sicht der Praxis
Am Podium diskutieren:
- Margit Schratzenstaller, WIFO
- Jana Schultheiß, Arbeiterkammer
- Alfred Heiter, Industriellenvereinigung
- Matthias Petutschnig, WU Wien
- Stefan Schuster, Steuerberater
- Markus Hofer, NEOS-Sprecher für Finanzen und Wirtschaft
Medienvertreter:innen sind herzlich willkommen. Bitte um Anmeldung unter [email protected]
Einlass ab 18.00 Uhr, Beginn 18.30 Uhr
Ort: Parlament, Egon-Schiele-Saal
NEOS-AVISO: Podiumsdiskussion zu Reformen des österreichischen Steuersystems
Datum: 21.04.2026, 18:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Parlament, Egon-Schiele-Saal
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