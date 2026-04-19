REMINDER: NEOS-AVISO: Podiumsdiskussion zu Reformen des österreichischen Steuersystems am Dienstag, 21. April, 18.30 Uhr

Wien (OTS) -

NEOS veranstalten am kommenden Dienstag um 18.30 Uhr im Parlament eine Podiumsdiskussion zu aktuellen Herausforderungen und Reformperspektiven im österreichischen Steuersystem.

Gemeinsam mit Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis werden zentrale steuerpolitische Fragestellungen diskutiert und mögliche Reformansätze beleuchtet. Ziel der Veranstaltung ist es, praktische Perspektiven zusammenzuführen und neue Ideen für ein effizienteres und gerechteres Steuersystem zu erörtern.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem folgende Themen:

Möglichkeiten zur Senkung der Lohnnebenkosten und deren Gegenfinanzierung

Auswirkungen der Einkommensteuerprogression auf Arbeitsleistung und Unternehmertum

Vereinfachungen im Steuer- und Abgabensystem, insbesondere aus Sicht der Praxis

Am Podium diskutieren:

Margit Schratzenstaller, WIFO

Jana Schultheiß, Arbeiterkammer

Alfred Heiter, Industriellenvereinigung

Matthias Petutschnig, WU Wien

Stefan Schuster, Steuerberater

Markus Hofer, NEOS-Sprecher für Finanzen und Wirtschaft

Medienvertreter:innen sind herzlich willkommen. Bitte um Anmeldung unter [email protected]

Einlass ab 18.00 Uhr, Beginn 18.30 Uhr

Ort: Parlament, Egon-Schiele-Saal

NEOS-AVISO: Podiumsdiskussion zu Reformen des österreichischen Steuersystems

Datum: 21.04.2026, 18:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Parlament, Egon-Schiele-Saal