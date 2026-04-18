FPÖ – Belakowitsch zu AMS-Chef Kopf: „Ahnungslosigkeit statt Lösungen in der Arbeitsmarktpolitik“

Wien (OTS) -

„Die heutigen Aussagen des AMS-Chefs waren geprägt von Ahnungslosigkeit, Visionslosigkeit und viel persönlicher Meinung.“ Mit diesen Worten kommentierte FPÖ-Klubobmannstellvertreterin und Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch die Aussagen von AMS-Chef Kopf im Ö1-„Journal zu Gast“.

„Seit rund 20 Jahren steht Kopf an der Spitze des AMS und bezieht dafür ein entsprechend hohes Gehalt. Daher dürfte er persönliche Sorgen über steigende Lebenshaltungskosten oder hohe Spritpreise nicht wirklich kennen. Während die österreichische Bevölkerung zunehmend unter steigenden Belastungen leidet, eine anhaltende Pleitewelle Betriebe unter Druck setzt und die Arbeitslosigkeit weiter steigt, fehlt es beim AMS an wirksamen Gegenmaßnahmen. Während viele Menschen um ihre Existenz kämpfen, vermittelt der AMS-Chef oft den Eindruck, als würde er sich mit der Situation arrangieren, anstatt aktiv gegenzusteuern“, sagte Belakowitsch und weiter: „Wie tief muss Österreich noch in die Rezession rutschen, damit endlich gehandelt wird? Gerade unter der langjährigen Führung von Kopf wurde die Arbeitslosigkeit nicht nachhaltig gesenkt, sondern nur verwaltet. Es fehlt an echten Impulsen für Beschäftigung, Qualifizierung und eine nachhaltige Entlastung des Arbeitsmarkts.“

„Unser Land braucht eine aktive Arbeitsmarktpolitik mit echten Perspektiven für Arbeitslose, gezielte Qualifizierungsmaßnahmen, die tatsächlich am Bedarf des Arbeitsmarkts ausgerichtet sind, sowie eine Entlastung von Betrieben, damit wieder mehr Arbeitsplätze entstehen. Nur so kann es gelingen, die steigende Arbeitslosigkeit nachhaltig zu bekämpfen und den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken“, erklärte Belakowitsch.