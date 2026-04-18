  • 18.04.2026, 14:17:02
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FPÖ – Fürst: „Stocker stellt Neutralität infrage und begeht einen nicht ungefährlichen Tabubruch“

„Die Neutralität ist sehr wohl ein durchdachtes und bewährtes Sicherheitskonzept“

Wien (OTS) - 

Als „einen nicht ungefährlichen Tabubruch und Angriff auf das Fundament der Zweiten Republik“ kritisierte heute FPÖ-Sprecherin für Außenpolitik, Neutralität und EU NAbg. Dr. Susanne Fürst die Aussagen von ÖVP-Bundeskanzler Stocker in einem Interview mit der „Tiroler Tageszeitung“, wonach die Neutralität „kein Sicherheitskonzept“ sei. Fürst sieht darin einen weiteren Beleg für die schrittweise Aushöhlung der österreichischen Souveränität durch die sowie einen Schlag ins Gesicht für Generationen von Österreichern, die auf die Schutzfunktion der Neutralität vertraut haben. „Die Neutralität ist aber sehr wohl ein durchdachtes und bewährtes Sicherheitskonzept. Sie beruht auf konsequent neutralem Verhalten, einer wehrhaften Landesverteidigung und gelebter humanitärer Hilfe“, so Fürst weiter.

„Wenn der ÖVP-Kanzler der Neutralität den Status als Sicherheitskonzept abspricht, ist das nicht nur historisch falsch, sondern ein Tabubruch. Seit 1955 ist die immerwährende Neutralität der Garant für unsere Sicherheit, unseren Wohlstand und unsere Rolle als international anerkannter Vermittler. Stockers Aussagen offenbaren die wahre Agenda dieser Regierung, nämlich die schleichende Aushöhlung unserer Souveränität und die zunehmende Anbiederung an NATO- und EU-Strukturen. Anstatt diesen Kurs weiterzuverfolgen, sollte die Regierung unsere Neutralität endlich mit Leben erfüllen, anstatt blind in diese Richtung zu marschieren“, erklärte Fürst.

„Wir Freiheitliche stehen klar zur immerwährenden und umfassend verstandenen Neutralität. Sie ist und bleibt das beste Sicherheitskonzept für unser Land. Unsere Neutralität war und ist Garant für Frieden, Sicherheit und Wohlstand und muss auch in Zukunft konsequent verteidigt werden“, betonte Fürst.

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