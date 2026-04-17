Gesund im Wiener Kindergarten: WiG-Netzwerktreffen rückte seelische Gesundheit in den Mittelpunkt

Wien (OTS) -

Seit über einem Jahrzehnt setzt sich das Netzwerk Gesund im Wiener Kindergarten für die Förderung von Gesundheit ein und umfasst mittlerweile 850 elementare Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Wie bleiben Kinder und pädagogische Fachkräfte in herausfordernden Zeiten seelisch gesund? Diese Frage stand im Mittelpunkt des diesjährigen Netzwerktreffens des Netzwerks Gesund im Wiener Kindergarten, das auch heuer wieder im Wiener Rathaus stattfand. Rund 120 Expert*innen aus dem Elementarbereich richteten dabei den Blick besonders auf die vielfältigen Belastungen, mit denen Einrichtungen heutzutage konfrontiert sind – und darauf, wie sich diese auf Kinder und Fachpersonal auswirken. Unter dem Leitthema „Aktuellen Herausforderungen begegnen: Seelisch gesund bleiben“, tauschten die Teilnehmenden ihre Erfahrungen aus und entwickelten gemeinsam neue Lösungsansätze.

Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, betont die zentrale Rolle elementarer Bildungseinrichtungen als Orte frühkindlicher Entwicklung. „Die pädagogischen Fachkräfte sind mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Die Stadt Wien unterstützt gerne den kontinuierlichen Austausch innerhalb des Netzwerks, der für die elementaren Bildungseinrichtungen essenziell ist und eine nachhaltige positive Wirkung zeigt“, so Peter Hacker. Dass die emotionale Entwicklung von Kindern nur dann gut gelingen kann, wenn auch die Rahmenbedingungen für die Pädagog*innen stimmen, steht für Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Bildung, Jugend, Integration, Transparenz und Märkte, Bettina Emmerling, fest: „Das Wohlbefinden des Teams ist eng mit jenem der Kinder verknüpft – ein gesunder Kindergarten beginnt daher bei den Mitarbeiter*innen.“ Matthias Hümmelink, Mitglied der Geschäftsleitung der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, unterstreicht die große Verantwortung der Fachkräfte im Elementarbereich. „Im Kindergarten werden wichtige Grundlagen für ein gesundes Aufwachsen gelegt – von Bewegung, ausgewogener Ernährung und einem wertschätzenden Miteinander – all das beginnt im Kindergarten. Es freut mich sehr, dass wir mit dem Netzwerktreffen wichtige Impulse setzen und so eine Plattform für gesundes Arbeiten im Elementarbereich schaffen“, so Matthias Hümmelink.

Gemeinsam seelisch gesund bleiben

Das Netzwerktreffen bot eine vielseitige Plattform für Wissenstransfer und Vernetzung. Fachinputs und Diskussionsrunden beleuchteten zentrale Themen wie Migration, Mehrsprachigkeit, gesundheitliche Chancengleichheit sowie Kinderschutz. Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis teilten ihre Perspektiven und lieferten wertvolle Impulse für den Berufsalltag.

In drei interaktiven Workshops wurden darüber hinaus konkrete Strategien erarbeitet, um Herausforderungen auf unterschiedlichen Ebenen zu begegnen – von der Arbeit mit Kindern über die Teamdynamik bis hin zu strukturellen Fragen innerhalb der Organisation. Ein besonderes Highlight war die Einbindung der Schüler*innen und Vertreter*innen der Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (BAfEP10), die ihre Sichtweisen einbrachten und so den Dialog zwischen Ausbildung und Berufspraxis bereicherten.

Das Netzwerktreffen zeigte einmal mehr, wie kraftvoll gemeinsamer Austausch sein kann: Mit dem Ziel, die seelische Gesundheit und die Widerstandskraft von Kindern und Teams nachhaltig zu fördern, nahmen die Teilnehmenden neue Ideen, praktische Werkzeuge und gestärkten Zusammenhalt in ihre Einrichtungen mit.

Über das Projekt

Das „Netzwerk Gesund im Wiener Kindergarten“ wird von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG umgesetzt. Das Netzwerk bietet seit 2015 eine lebendige Plattform für den persönlichen Austausch zwischen den sieben größten öffentlichen und privaten elementaren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in Wien und hat das Ziel, die Gesundheit in der Lebenswelt Kindergarten zu fördern, zu erhalten und zu verbessern. In der Koordinationsgruppe des Netzwerks Gesund im Wiener Kindergarten sind vertreten: Wiener Gesundheitsförderung – WiG, Stadt Wien – Kindergärten, Wiener Kinderfreunde, Kinder in Wien – KIWI, St. Nikolausstiftung Erzdiözese Wien, Dachverband der Wiener Privatkindergärten und -horte, Verein Wiener Kindergruppen, Vereinigung Katholischer Kindertagesheime. Im Zuge der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) eingerichtet. Das „Netzwerk Gesund im Wiener Kindergarten“ wird daraus finanziert. Mehr Informationen: wig.or.at/netzwerk-gesund-im-wiener-kindergarten