Erste Tirolerin an der Spitze: Martha Schultz zur Präsidentin des Österreichischen Wirtschaftsbundes gewählt

Wien (OTS) -

Martha Schultz wurde bei der heutigen Generalversammlung des Österreichischen Wirtschaftsbundes mit 99,3% zur neuen Präsidentin gewählt. Damit steht erstmals eine Tirolerin an der Spitze der größten wirtschaftspolitischen Interessenvertretung Österreichs. Landesobfrau Barbara Thaler und Direktor Patrick Taxacher gratulieren herzlich zur Wahl und wünschen der Tiroler Unternehmerin viel Erfolg für ihre verantwortungsvolle Aufgabe.

„Mit Martha Schultz übernimmt eine erfahrene Unternehmerin die Spitze des Wirtschaftsbundes. Sie kennt die Anliegen der Betriebe aus erster Hand und steht für eine starke, praxisnahe Interessenvertretung. Wir sind überzeugt, dass sie wichtige Impulse für den Wirtschaftsstandort setzen wird“, betont Thaler.

Auch Patrick Taxacher unterstreicht die Bedeutung der Wahl: „Martha Schultz bringt umfassende Erfahrung, wirtschaftspolitisches Gespür und große Einsatzbereitschaft mit. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es entscheidend, eine starke Stimme für die Unternehmerinnen und Unternehmer zu haben. Wir sind überzeugt, dass sie die richtigen Schwerpunkte setzen wird – und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit.“

Martha Schultz ist tief in Tirol verwurzelt und seit Jahrzehnten als erfolgreiche Unternehmerin tätig. Als Geschäftsführerin der Schultz Gruppe trägt sie gemeinsam mit ihrem Bruder Verantwortung für ein familiengeführtes Unternehmen und kennt die Herausforderungen unternehmerischer Entscheidungen aus erster Hand.

Parallel dazu engagiert sie sich seit vielen Jahren in der Interessenvertretung. Als langjährige Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft hat sie sich konsequent für die Anliegen von Unternehmerinnen eingesetzt und wichtige Impulse für mehr Sichtbarkeit und bessere Rahmenbedingungen gesetzt.

„Mit Martha Schultz steht eine Tirolerin an der Spitze, die für Handschlagqualität und Wirtschaftspolitik auf Augenhöhe steht. Sie bringt nicht nur unternehmerische Erfahrung, sondern auch echte Frauen-Power in diese Funktion. Das ist ein starkes Signal – weit über Tirol hinaus“, betont Thaler.