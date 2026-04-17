Die Parlamentswoche vom 20. bis 24. April 2026

Wien (PK) -

Der Nationalrat kommt am Donnerstag zu einem Sitzungstag zusammen. Die Abgeordneten wollen unter anderem über die Verlängerung des "Wohnschirms" bis Ende 2029 abstimmen. Der Parlamentspräsident der Republik Moldau Igor Grosu, der stellvertretende Parlamentspräsident der Kirgisischen Republik Mederbek Aliev und der Außenminister des Königreichs Marokko Nasser Bourita kommen für Gespräche ins Hohe Haus.

Dienstag, 21. April 2026

9.30 Uhr: Nationalratspräsident Walter Rosenkranz empfängt den stellvertretenden Parlamentspräsidenten der Kirgisischen Republik Mederbek Aliev für ein bilaterales Gespräch. (Parlament, Empfangssalon)

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und -vertreter: Besuch des stellv. Parlamentspräsidenten der Kirgisischen Rep. Mederbek Aliev bei NR-Präsident Walter Rosenkranz am 21.04.2026 | Parlament Österreich

12.45 Uhr: Für ein Arbeitsgespräch trifft Nationalratspräsident Walter Rosenkranz zudem mit dem Parlamentspräsidenten der Republik Moldau Igor Grosu zusammen. Die beiden Parlamentspräsidenten treffen einander bereits am Montag in Krems an der Donau und besuchen die Landwirtschaftliche Fachschule sowie die IMC Krems - University of Applied Sciences. (Parlament, Empfangssalon)

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13.15 Uhr: Auch Bundesratspräsident Markus Stotter kommt mit dem Parlamentspräsidenten der Republik Moldau Igor Grosu für einen Gedankenaustausch zusammen. (Parlament, Präsidiale)

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14 Uhr: Schließlich treffen Mitglieder der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe Österreich-Bulgarien, Rumänien, Moldau mit Parlamentspräsident Grosu zusammen. (Parlament, Lokal 6 Lise Meitner)

18 Uhr: Anlässlich des vor 50 Jahren beschlossenen Volksgruppengesetzes rückt das Parlament unter dem Titel "#1 Literatur am Ring: Klare Worte | Barikane alava | Jasne riči. Sichtbar werden - präsent bleiben" die Volksgruppen ins Zentrum. In dieser ersten von drei Literaturveranstaltungen diskutieren Akteurinnen und Akteure sowie Vertreterinnen und Vertreter der Romnja und Roma als auch der burgenländischen Kroatinnen und Kroaten über Sichtbarkeit und Präsenz aus historischer und aktueller Perspektive.

Nach einem Impulsgespräch mit dem Vorsitzenden des Volksgruppenbeirats der Roma Emmerich Gärtner-Horvath und der Vorsitzenden des Kroatischen Zentrums/Hrvatski centar Gabriela Novak-Karall folgt eine Podiumsdiskussion und Lesung mit Bildungsarbeiterin Gabriela Stojka, der Chefredakteurin von Hrvatske novine Tereza Grandits und der Moderatorin und Redakteurin Katharina Graf-Janoska. Eröffnungsworte spricht Nationalratspräsident Walter Rosenkranz. Die Veranstaltung wird moderiert von Thomas Kassl (Dialogplattform Staat & Gesellschaft, Parlamentsdirektion). (Parlament, Lesesaal der Parlamentsbibliothek)

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Mittwoch, 22. April 2026

Von 22. bis 24. April findet eine Delegationsreise von Mitgliedern des EU-Ausschusses des Bundesrats nach Montenegro statt. Auf dem Programm stehen Gespräche im montenegrinischen Parlament, insbesondere mit dem stellvertretenden Parlamentspräsidenten Nikolla Camaj und Mitgliedern der Ausschüsse für EU- sowie internationale Angelegenheiten. Zudem steht ein Treffen mit der Ministerin für EU-Angelegenheiten Maida Gorčević auf dem Besuchsprogramm. (Podgorica, Montenegro)

10.45 Uhr: Der Präsident des Nationalrats Walter Rosenkranz trifft den Außenminister des Königreichs Marokko Nasser Bourita zu einem Arbeitsgespräch. (Parlament, Empfangssalon)

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17.30 Uhr: Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und die Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO) laden gemeinsam zur Vortragsveranstaltung "Freie Berufe im Wandel - unabhängig, kompetent, verschwiegen". Im Zuge der Veranstaltung werden die rechtsberatenden Berufe der BUKO ihre Kompetenzen, Werte und ethischen Standards als "verschwiegene Säule der Rechtsicherheit" vorstellen, dabei direkt auf neue technologische An- und Herausforderungen eingehen sowie Lösungen und Innovationen präsentieren.

Einen Vortrag mit dem Titel "Freie Berufe: Für die wirklich wichtigen Dinge im Leben - Wir wissen, wie's geht!" hält der Patentanwalt und Präsident der Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO) Daniel Alge. Das erste Impulsreferat zum Thema "Kein Privileg, sondern Freiheitsgarantie: Die Verschwiegenheit der Freien Berufe im Rechtsstaat" kommt vom Präsidenten des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages (ÖRAK) Armenak Utudjian. Im zweiten Impulsreferat geht es um "Freie Berufe als Säule der Rechtssicherheit", vorgetragen vom Präsidenten der Österreichischen Notariatskammer Claus Spruzina. Im Anschluss folgt ein Podiumsgespräch mit den Abgeordneten Harald Stefan (FPÖ), Jakob Grüner (ÖVP), Christoph Matznetter (SPÖ), Gertraud Auinger-Oberzaucher (NEOS) und Alma Zadić (Grüne). Moderiert wird die Veranstaltung von der Journalistin und Moderatorin Nina Kraft. (Parlament, Lokal 2 Elise Richter)

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Donnerstag, 23. April 2026

9 Uhr: Die Nationalratssitzung beginnt mit einer Trauerminute für den verstorbenen ehemaligen Justizminister und Abgeordneten Harald Ofner. Vor Eingang in die Tagesordnung finden eine Aktuelle Stunde der FPÖ sowie eine Aktuelle Europastunde der ÖVP statt. Beschlussreife Gesetzesvorlagen betreffen die Verlängerung des "Wohnschirms" sowie der Schulstarthilfe für Kinder aus Sozialhilfehaushalten, legistische Klarstellungen beim Angehörigenbonus und eine Erweiterung der Qualitätskontrollen bei der häuslichen Pflege. Rechtzeitig vor Beginn der Fußball-WM im Juni soll mit einer Novelle der Gewerbeordnung die zulässige Dauer für Public-Viewing-Veranstaltungen von vier auf sechs Wochen ausgedehnt werden. Novelliert werden soll außerdem das Privatschulgesetz. (Parlament, Nationalratssaal)

Sitzungen des Nationalrats und des Bundesrats können via Livestream mitverfolgt werden und sind als Video-on-Demand in der Mediathek des Parlaments verfügbar. In der Mediathek finden Sie auch Fotos von Plenarsitzungen.

9 Uhr: Traditionell beteiligt sich das Parlament auch heuer wieder am Girls' Day im Bundesdienst. Mädchen zwischen zwölf und 15 Jahren können sich mit Politikerinnen austauschen und sich ein Bild von der Arbeit in der Parlamentsdirektion machen. (Parlament)

13.30 Uhr: Abgeordnete des Bildungsausschusses treffen mit einer Delegation des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Sport des montenegrinischen Parlaments für eine Aussprache zusammen. (Parlament, Präsidiale)

Freitag, 24. April 2026

11 Uhr: Die Delegation aus Montenegro trifft zudem Abgeordnete der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe Österreich - Serbien, Montenegro. (Parlament, Lokal 3 Theophil Hansen)

(Schluss) keg/lan

HINWEIS: Aktuelle Termine finden Sie im Online-Terminkalender des Parlaments. Medienvertreterinnen und -vertreter werden ersucht, sich für Film- und Fotoaufnahmen vorab unter [email protected] anzumelden.

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